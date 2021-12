Afeganistão: PAÍSES PRESSIONAM TALIBÃ POR MORTES E DESAPARECIMENTOS

Mais de 20 países, incluindo os Estados Unidos, pressionam o Talibã sobre mortes e desaparecimentos de oficiais do governo do Afeganistão, registrados desde que o grupo tomou o poder.

Em uma carta conjunta, as nações expressaram profunda preocupação sobre relatos de que o Talibã está sequestrando e assassinando membros das forças de segurança e oficiais do governo anterior, antes da tomada do poder.

Mais de 100 casos do tipo já foram registrados até agora, de acordo com um relatório da ONG Human Rights Watch.

Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão afirmaram que os registros representam violações sérias de direitos humanos e pediram que o Talibã institua uma anistia para integrantes da administração anterior.

(Da Redação com CNN Brasil)