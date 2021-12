Apreensão: MAIS DE MEIA TONELADA DE MACONHA É APREENDIDA PELA PM

Mais de meia tonelada de maconha foram apreendidas por policiais militares do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM), pertencente ao 2º Comando Regional da PM (2º CRPM). A ação policial aconteceu no início da tarde de quinta-feira (02/12) na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado.

De acordo com as informações repassadas pela unidade, os policiais militares receberam uma denúncia relatando que havia um Citröen/C4 abandonado em uma estrada rural. No local, a equipe policial encontrou o carro e constataram que ele estava carregado com, aproximadamente, 530 quilos de maconha.

O veículo não possuía nenhuma irregularidade, sendo assim encaminhado, juntamente com a carga de maconha, à Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias.

(Da Redação com PMPR)