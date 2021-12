Foz do Iguaçu: REABERTURA DO GRAMADÃO EMOCIONA PÚBLICO DURANTE PROGRAMAÇÃO DE NATAL

Uma volta ao lar. Foi assim que muita gente definiu a reabertura do Gramadão, na noite do último sábado (04), quando também teve início a programação do Natal de Águas e Luzes no local.

“É como se cada um de nós fosse um pedacinho daqui”, definiu a auditora Edna Regina Martins, que acompanhou ao lado do marido o espetáculo da Sinfônica do Exército, a grande atração da noite. “É um prazer ver esse espaço abrir novamente e é uma honra estarmos aqui participando disso”.

Edna, como boa parte do público presente na noite de sábado, aproveitou cada instante da abertura da programação natalina no espaço, bem acomodada em cadeira de praia, e mantendo o distanciamento. “Me sinto emocionada e agradecida, por estar participando desse Natal”.

A família de Lincon Friederich, do Jardim Central, dividiu o momento lado a lado durante a apresentação. “Ontem (sexta-feira) fomos até a Praça da Paz acompanhar a programação e hoje, aqui. Está tudo muito bonito. O Gramadão deu uma boa modificada, e minha expectativa é de que seja bem cuidado pelas pessoas que frequentam”.

A diversão foi garantida não somente na plateia, mas em outros espaços que receberam melhorias. “As crianças gostaram demais do parquinho”, contou a enfermeira Ediana do Prado, mãe de dois filhos. Ainda tomando alguns cuidados, ela elogiou as mudanças, como a instalação de novos brinquedos, e piso emborrachado. “Com cuidado (higiene) vamos nos divertindo. Um lugar aberto como esse é muito importante”.

Quem experimentou os novos brinquedos, aprovou. “Achei tudo maravilhoso. A decoração, os brinquedos, tudo”, disse Maria Eduarda Leite, 9 anos, acompanhada da amiga Rebeca Serra e dos familiares. Juliana Cristina, do Morumbi, levou a filha Giovana, 4 anos, até um balanço de cordas. “A gente não via a hora de poder voltar para cá”.

O sentimento de pertencimento foi compartilhado não somente por quem visitou o Gramadão em sua reabertura, mas também por quem esteve no espaço pela primeira vez, como Zilmar Barbosa, de Brasília. Na companhia da neta, aguardava para uma volta na roda gigante instalada no local. “Amei a cidade, mas foi aqui (Gramadão) que me senti mais acolhida”. A seu lado, a neta Ana Luisa, 9 anos, fazia planos para participar da campanha de Natal. “Quero trazer alguns brinquedos para doar”.

Expectativa

A feirinha montada atrás da concha acústica ganhou um novo formato e registrou uma grande movimentação na primeira noite de programação. O clima de otimismo estava presente entre os feirantes. “Esse é meu primeiro Natal como feirante e tudo indica que será sensacional. Espero que o movimento seja sempre intenso. Por aqui está tudo muito bem estruturado e muito bacana”, disse Mateus Pereti, que comercializa pastéis junto à irmã e uma amiga.

Outro feirante empolgado com o movimento, era Antônio Pietro. “A ideia de trazer a feira para cá foi ótima. Estamos vendendo bem para uma primeira noite, e espero que continue assim, a gente precisa ser otimista”.

Além da Praça da Paz, onde acontecem apresentações diárias (exceto às segundas-feiras) com música e teatro, o Gramadão também mantém a partir de agora, suas atrações dentro da programação do Natal de Águas e Luzes, como o espetáculo Encantamento de Natal: a ponte mágica. As próximas grandes apresentações acontecem no local dias 19, com o cantor Daniel , e 22, com a participação do padre Manzotti. O encerramento do calendário será dia 23 com o espetáculo “O segredo mágico de Natal”.

O Natal de Águas e Luzes é uma realização da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, e parceiros.