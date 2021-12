Foz do Iguaçu: NATAL DE ÁGUAS E LUZES ARRECADA ALIMENTOS PARA CEIA DA POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL DA CIDADE

Solidariedade e Natal andam juntos. Com esse pensamento, o Natal de Águas e Luzes em Foz Iguaçu, por meio da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional e Fundo Iguaçu, abraçou a campanha Natal Feliz: Nenhum Prato Vazio.

O Natal em Foz do Iguaçu tem movimentado a economia da cidade, desde o setor hoteleiro e gastronômico aos vendedores ambulantes que acompanham a programação, em várias regiões de Foz.

Integram ainda a campanha Nenhum Prato Vazio organizações da sociedade civil e pública, com destaque à Sociedade Beneficente Islâmica, Centro Cultural Islâmico, Conselho de Pastores Evangélicos de Foz do Iguaçu (COPEFI), a Ordem dos Advogados do Brasil/ subseção Foz do Iguaçu, Bloco de Carnaval Papai Urso, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Caritas, Rotaract Clube M`Boyci e Guarda Mirim.

Todos os locais dos parceiros são pontos de arrecadação de alimentos , incluindo a Praça da Paz e Gramadão da Vila A, em dias de shows na programação do Natal. Podem ser doados alimentos não perecíveis – um, dois ou quantos quilos as pessoas puderem. Com o montante, serão preparadas cestas básicas que serão distribuídas a famílias carentes do município, membros da Coleta Seletiva e entidades sociais.

“Iniciaremos a distribuição na próxima semana até o dia 17 de dezembro para que essas famílias possam receber as doações uma semana antes do Natal”, explicou Hélio Cândido do Carmo, presidente da Guarda Mirim.

No Gramadão, para brincar na roda gigante instalada no local, o ingresso pode ser trocado por um quilo de alimento ou um brinquedo.

Outros pontos de arrecadação estão sendo montados em supermercados da cidade e aos finais de semana, voluntários farão ações especiais com a distribuição de folders de incentivo às doações.

Doações por PIX também podem ser feitas escaneando o QR Code do cartaz. A conta beneficiada é da Cáritas Foz do Iguaçu, na agência Sicredi Vanguarda. A chave de acesso é: CNPJ 75423897/0001-65

Itaipu

A Itaipu está formalizando um convênio para aquisição de cestas básicas. A Binacional irá adquirir 5.298 cestas básicas por quatro meses totalizando 21.192 cestas.

Desde o início da campanha, em 17 de novembro, quase uma tonelada de alimentos já foi arrecadada.

(Da Redação com JIE – Foto: Patrícia Iunovich/Itaipu Binacional)