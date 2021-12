Foz do Iguaçu: VEREADOR QUER GARANTIR FLUÊNCIA EM INGLÊS E ESPANHOL ÀS CRIANÇAS

Tramita pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu o projeto de lei que pode tornar obrigatório o ensino dos idiomas espanhol e inglês nas escolas da Rede Pública Municipal.

A proposta de autoria do vereador Adnan El Sayed (PSD) foi lida em Plenário na última semana e agora cumpre o caminho legislativo das Comissões, podendo ser votado nos próximos dias.

Se aprovado e for à sanção, a Prefeitura será obrigada a oferecer as aulas para todas as crianças, o que vai ajudar na formação de jovens capazes de ouvir, interpretar e falar esses importantes idiomas.

Há ainda uma outra proposta de Adnan que trata da chamada Escola Trilíngue, que apesar de tratar de um tema próximo, difere no modelo de ensino e na metodologia. Para ele, os textos se complementam e se aprimoram. “O primeiro projeto busca corrigir uma distorção e suprir a ausência das disciplinas de inglês e espanhol, o segundo, mais avançado, busca construir uma cidade verdadeiramente trilíngue e mais cosmopolita, garantindo que a criança vá além da tradução e de regras gramaticais mas consiga ter vivência e fluência nos idiomas”, explicou.

As propostas fazem parte de um grupo de projetos e indicações feitos pelo vereador Adnan El Sayed para a educação e a cidadania.

