Futebol: GRÊMIO EMPATA COM CORINTHIANS E COMPLICA PERMANÊNCIA NA SÉRIE A

Letras “B” espalhadas pelas arquibancadas, cantos de provocação e até caixões tricolores, de gosto duvidoso, na Neo Química Arena. A torcida do Corinthians esperava que o time rebaixasse o Grêmio, neste domingo (5), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não foi bem o que aconteceu, mas a situação ficou ainda mais complicada para os gaúchos com o 1 a 1.

O time do técnico Sylvinho foi 57 pontos, na quarta colocação do Brasileirão. Do outro lado, a equipe de Vagner Mancini não depende apenas de suas próprias forças e pode ser rebaixada já nesta segunda — a queda será decretada se Cuiabá e Juventude pontuarem. O Grêmio tem 40 pontos, na 18ª colocação, atrás de Cuiabá (43), Juventude (43), Bahia (43), São Paulo (45) e Athletico (45), ainda ameaçados. Sport e Chapecoense já estão rebaixados.

A última rodada acontecerá toda na quinta-feira (9), às 21h30. O Corinthians se despedirá da competição contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul; enquanto o Grêmio decidirá seu futuro diante do Atlético-MG, na Arena, em Porto Alegre.

Lembrança de 14 anos atrás

A motivação de grande parte da torcida vinha de uma partida de 14 anos atrás. Na última rodada do Brasileirão 2007, um empate no Olímpico, levou o Corinthians para a Série B do nacional no ano seguinte. Clodoaldo empatou, mas Jonas fez a festa dos tricolores, enquanto os alvinegros choravam o rebaixamento.

Mesmo pressionado pela torcida dona da casa, o Grêmio fez questão de mostrar a sua força e chegou ao gol aos 38 minutos do primeiro tempo. O time, que já vinha jogando melhor, aproveitou a saída de bola errada do Corinthians, recuperou a posse, e viu Diego Souza ganhar de Cássio para abrir o placar.

No segundo tempo, o Corinthians tentou alguma resposta, mas demorou a engrenar. Os lances de maior perigo vinham dos pés de Róger Guedes e Willian — o meia, inclusive, ficou na bronca após receber uma falta em contra-ataque, feita pelo lateral-direito Rafinha, que já tinha sido advertido. O árbitro Bruno Arleu de Araújo preferiu não aplicar o segundo cartão amarelo.

Quando o Grêmio parecia querer administrar a vitória, já que a vitória jogaria a decisão para a última rodada, veio um golpe quase fatal. Aos 40 minutos, Renato Augusto foi avançando e acertou um belo gol para fazer o empate.

Se o Corinthians caiu em 2007 para a Série B, o Grêmio tenta evitar o terceiro rebaixamento em sua história. A equipe ficou entre as piores dos campeonatos de 1991 e de 2004.