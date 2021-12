MACEIÓ CELEBRA 206 ANOS DE HISTÓRIA

Maceió completou 206 anos neste domingo (5). Conhecida como o caribe brasileiro e um dos destinos mais procurados do Nordeste, ao longo dos seus 206 anos, a capital alagoana vem se destacando dentro do turismo. Fundada oficialmente em 5 de dezembro de 1815, a cidade vem crescendo a cada ano, figurando em destaque anualmente como destino no Nordeste ideal para quem quer relaxar e curtir um momento com a família e amigos.

Nesta data, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, Marcius Beltrão, destacou a importância de Maceió como um dos maiores destinos turísticos da região Nordeste do Brasil.

“É com grande satisfação que comemoramos mais um ano da nossa querida capital alagoana. Maceió é um exemplo para outras cidades e vem se desenvolvendo cada vez mais, tanto economicamente, através da geração de centenas de empregos, quanto no turismo, sendo um dos destinos mais procurados do Nordeste e que está preocupado com o bem-estar e a felicidade dos seus visitantes e moradores”, pontua.

(Da Redação com Mercado E Eventos)