Paraná: MORTE DE GOLFINHOS NO LITORAL DO ESTADO PREOCUPA PESQUISADORES

Balanço do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), mostra que durante o mês de novembro o Litoral do Paraná registrou 170 encalhes de animais marinhos, sendo 154 mortos e 16 vivos.

As espécies com maior número de registros no período foram as aves oceânicas conhecidas como Bobos-pequenos (Puffinus puffinus), espécie que liderou com 51 registros. As tartarugas-verde (Chelonia mydas) vieram em segundo lugar com 37 indivíduos e as tartarugas-cabeçuda (Caretta caretta) com 25 encalhes.

No total, a equipe de monitoramento percorreu 2,8 mil quilômetros, recebeu 62 acionamentos, somando telefonemas das comunidades do litoral e da Rede de Encalhes de Animais Marinhos do Paraná. Os municípios de maior ocorrência de animais vivos e mortos foram Pontal do Paraná e Matinhos.

Novembro também foi o mês em que registrou a 16ª baleia jubarte encalhada sem vida no Paraná.Foi na praia deserta do Superagui. Apesar da diminuição gradual nos dois últimos meses, pesquisadores seguem estudando os casos de mortalidade de jubartes neste ano.

Com relação aos golfinhos costeiros residentes no Paraná, os cientistas seguem preocupados com o número elevado de mortalidade de espécies como botos-cinza (Sotalia guianensis), que representaram 10 encalhes, e a toninha (Pontoporia blainvillei) com oito registros apenas este mês.

A equipe do LEC resgatou carcaças de três tartarugas-gigantes (Demochelys coriacea), uma das espécies de tartarugas mais ameaças de extinção no Brasil, além de cinco tartarugas-oliva (Lepidochelys olivacea), somando um total de 70 tartarugas de diferentes espécies encalhas sem vida neste período.

Neste mês foram realizadas 60 necropsias e 106 exames complementares, colaborando para que os pesquisadores sigam avaliando os impactos na saúde da fauna marinha com ocorrência em nosso litoral.

Sobre o PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama. O projeto tem como objetivo avaliar possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos encontrados mortos.

O PMP-BS é realizado desde Laguna (SC) até Saquarema (RJ), sendo dividido em 15 trechos. O Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC/UFPR) é responsável por monitorar e avaliar os encalhes no Trecho 6, abrangendo os municípios de Guaratuba, Matinhos, Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba (PR).