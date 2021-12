Turismo: BRASIL DESBANCA ARGENTINA E VIRA PRINCIPAL EMISSOR DE TURISTAS DO PARAGUAI

A pandemia teve diversos impactos no turismo mundial. No caso do Paraguai, ela mudou a ordem dos principais emissores de turistas ao país, já que o Brasil desbancou a Argentina e hoje lidera a lista de nações que mais enviam visitantes ao destino. A informação foi revelada nesta tarde pela diretora geral de Produtos de Turismo do Ministério do Turismo do Paraguai, Doris Penoni, que participa da FIT 2021.

“Em virtude disso, estamos investindo em campanhas no Brasil com anúncios nos principais aeroportos do país e um acordo com a CVC Operadora. Já realizamos um famtrip e também estamos trabalhando com digital influencers e jornalistas. Vamos também qualificar os profissionais e disponibilizar informações em português nos hotéis e destinos mais buscados, sendo a capital Assunção a porta de entrada desses brasileiros hoje”, garante Penoni.

O perfil desse turista, de acordo com a executiva, é de visitantes das classes média e alta. “Esse viajante faz questão de uma gastronomia de qualidade e de uma rede hoteleira de excelência, e temos tudo isso”, ressalta. De acordo com ela, a ideia agora é desmistificar a imagem do país representado por uma só cidade e um só atrativo, no caso, as compras. “O brasileiro gosta de comprar, mas ao mesmo tempo quer ir além e podemos oferecer muitas opções. A principal mensagem que queremos passar é que as pessoas tenham confiança no nosso país”, conclui.

(Da Redação com Mercado e Eventos)