Turismo Internacional: DESTINOS INUSITADOS MARCAM A RETOMADA

Cidadezinhas isoladas, praias paradisíacas pouco movimentadas e cenários inesquecíveis. Esses têm sido os desejos dos turistas ao planejarem as próximas férias após a pandemia. Desde o mês de maio a Bancorbrás Turismo tem registrado um crescimento na busca por locais fora do Brasil e além dos roteiros mais tradicionais como Orlando, Lisboa e Barcelona, a empresa registrou a procura para cidades mais fora do comum, como Interlaken na Suíça, Óbidos em Portugal, Mykonos na Grécia (foto) e Malé nas Maldivas.

Segundo Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Bancorbrás Turismo, mesmo com a vacinação acontecendo a todo vapor em todo o mundo, os viajantes estão em busca de destinos que priorizem as medidas sanitárias e os protocolos de biossegurança. “Cidades menores oferecem tranquilidade e ambientes mais controlados”, aponta. “Além disso, fugir dos locais mais procurados colabora para garantir bons preços e descontos”, afirma.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Cada país e destino possuem suas medidas de segurança, a fim de conter a disseminação de Covid-19, como distanciamento social, uso de máscara entre outros. Os turistas devem ficar atentos às exigências de teste PCR negativo para entrar nos países e em locais fechados, carteira de vacinação completa, formulários sanitários e outros.

(Da Redação com Bem Paraná)