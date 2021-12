Bolsonaro: ‘NÃO VOU DIZER QUE NO MEU GOVERNO NÃO TEM CORRUPÇÃO’

Em conversa com apoiadores na manhã desta segunda-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro (PL) tomou cautela ao comentar a existência de atos de ilegalidade no governo. “Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção, porque a gente não sabe o que acontece, muitas vezes. Mas, se tiver qualquer problema no meu governo, a gente vai investigar isso”, afirmou.

Bolsonaro disse que não consegue dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, nem mesmo de mais de 300 mil funcionários de ministérios, mas que em sua maioria [os integrantes da atual gestão] “são pessoas honestas”.

Bolsonaro falou também sobre as indicações que o chefe do Executivo eleito no ano que vem fará para o STF (Supremo Tribunal Federal) e declarou que, no caso de ser candidato e reeleito, “bota dois no início de 23 lá”.