Coluna Caio Gottlieb: NÃO TÁ MORTO QUEM PELEIA

Vencendo adversários à direita e à esquerda que mobilizaram os maiores esforços para derrotá-lo, ele conseguiu emplacar a confirmação do seu indicado, o “terrivelmente evangélico” André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal; aprovar no Congresso Nacional a PEC dos Precatórios e o Auxílio Brasil, que vão turbinar sua campanha à reeleição; e encerrar a longa busca por uma sigla para concorrer em 2022, filiando-se ao PL e garantindo espaço para seus aliados nas disputas regionais.

De quebra, ainda comemorou a decisão da 2ª Turma do STF que manteve o foro privilegiado do filho zero 1 e anulou toda a investigação feita até aqui pela justiça estadual do Rio no caso das “rachadinhas” envolvendo o senador Flavio Bolsonaro.

Pelo que parece, ao contrário do que o noticiário catastrófico e tendencioso da grande mídia vive apregoando diariamente, o governo não acabou.

Talvez não seja um bom negócio ficar apostando no caos.

