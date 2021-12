Foz: FOZTRANS INSTALA NOVAS PLACAS DOS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Como parte da Campanha de Sensibilização da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), o Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans instalou na pista de caminhada da Avenida Paraná novas placas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pactuados na Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em 2012, no Brasil.

“O Foztrans, dentro da sua área de atuação, trabalha para cumprir com as metas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A instalação destas novas placas na Av. Paraná busca contribuir para que todas as pessoas conheçam os objetivos e entendam a importância de defender esta causa”, comentou o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos.

São 17 placas instaladas ao longo da pista de caminhada na Avenida Paraná. Cada uma delas possui um QR Code, por meio do qual é possível acessar mais informações sobre os objetivos da ONU.

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO DA AGENDA 2030

A instalação das placas pelo Foztrans coincide com o período em que está sendo feito uma campanha de sensibilização com os gestores da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

As estratégias da campanha municipal estão baseadas na metodologia elaborada e testada pelo Grupo da Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Urbana – GODSNAU -, formado por servidores do Paranacidade, que tem como objetivo disseminar os conceitos propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a transformação das cidades em espaços para todos, via parcerias que viabilizem a erradicação da pobreza, a promoção da prosperidade e de realizações pessoais, ações ambientalmente corretas, com a garantia da paz e da segurança.

Até o dia 17 de dezembro, serão enviadas mensagens com um vídeo (distribuídos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE) e uma pergunta sobre os itens a serem discutidos. Diariamente, o conjunto de respostas será submetido a um aplicativo gerador de um gráfico no formato de nuvens de palavras, que revelarão os conceitos mais valorizados em cada item.

Ainda serão disponibilizados links para ampliação de conhecimento sobre cada ODS e suas estratégias e vídeos de Foz do Iguaçu em ação para o alcance das ODS.

O objetivo da ação é sensibilizar, internalizar e implementar os princípios dos ODS que integram uma agenda global, visando o diálogo sobre esses conteúdos com todos os servidores da administração pública.

Conheça os 17 ODS:

1. Erradicação da pobreza

2. Fome zero e agricultura sustentável

3. Saúde e bem-estar – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

4. Educação de qualidade

5. Igualdade de gênero

6. Água limpa e saneamento

7. Energia limpa e acessível

8. Trabalho de decente e crescimento econômico

9. Inovação infraestrutura

10. Redução das desigualdades – Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.

11. Cidades e comunidades sustentáveis

12. Consumo e produção responsáveis – Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

13. Ação contra a mudança global do clima

14. Vida na água – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

15. Vida terrestre

16. Paz, justiça e instituições eficazes

17. Parcerias e meios de implementação

(Da Redação com AMN)