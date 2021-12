Política: DESPACHANTES PEDEM APOIO DE VERMELHO CONTRA RESOLUÇÃO INJUSTA DO CONTRAN

A confraternização de final de ano da delegacia regional do Sindicato dos Despachantes de Trânsito de Foz do Iguaçu foi realizada em Foz e contou com a presença de despachantes, CFCs emplacadores e funcionários do DETRAN de Foz e região.

Durante a confraternização, o deputado Federal Vermelho foi homenageado por dirigentes sindicais do Estado e da região, que destacaram o trabalho que ele vem fazendo pela categoria em Brasília.

“O deputado Vermelho tem sido o nosso representante no Congresso Nacional. Nós batemos na porta de seu gabinete e ele está defendendo essa categoria que se sente injustiçada pelo Contran. É um deputado sensível e trabalha muito pelo povo do Paraná”, disse o delegado do Sindepar de Foz do Iguaçu, Edson Manarim.

Paulinho, da Associação de CFCs de Foz do Iguaçu, afirmou que Vermelho realiza um trabalho de alto nível no Congresso Nacional e apoia quem luta pelo desenvolvimento da Nação.

Também destacaram o trabalho de Vermelho, o vice-presidente do Sindepar, Arestides da Silva, e o assessor jurídico, Marcos dos Santos.

“Nossa categoria gera mais de 300 mil empregos no país e vem sendo afetada por decisões equivocadas. Estamos felizes com o trabalho do deputado Vermelho que abraçou a nossa causa e defende a geração de empregos”, pontuou Silva.

“Essa homenagem nos engrandece e nos dá mais força para defender essa valorosa categoria que gera milhares de empregos no Paraná e no Brasil e precisa ser respeitada”, frisou Vermelho. “Vamos defende-los em Brasília e esperamos chegar em 2022 sem esses entraves”, acrescentou.

RENAVE

A categoria está revoltada com a Resolução 818/2021 do Contran, que mudou os procedimentos para registro e controle de compra e venda e de entrada e saída de veículos novos e usados no Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave).

Logo após a publicação da resolução, Vermelho foi procurado pelo presidente da Federação Nacional dos Despachantes, Everton Calamucci, que explicou os prejuízos e o desemprego que essa medida iria provocar.

“Nós somos veementemente contrários a essa normativa e queremos o apoio dos deputados para acabar com essa resolução. Também pedimos medidas urgentes, como analisar, a fundo, as anomalias extravagantes de decisões proferidas por esses conselhos e órgãos de fiscalização”, acrescentou o dirigente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES FARÁ AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A RESOLUÇÃO

Atendendo a um requerimento do deputado Vermelho a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados vai debater a Resolução 818/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que mudou os procedimentos para registro e controle de compra e venda de veículos novos e usados.

A medida transferiu essa competência exclusiva dos despachantes para os vendedores de veículos. Segundo entidades representativas dos despachantes, essa mudança trouxe impactos nas relações de consumo do setor.

A comissão já aprovou o pedido de Vermelho que solicita a audiência pública na qual serão ouvidos representantes do setor. O documento também foi subscrito pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ).

“Diante da relevância social e econômica da matéria, se faz necessário ouvir todos os setores abrangidos por essa norma, uma vez que a medida tem impacto nas relações de consumo, na atividade profissional dos despachantes, nas competências dos órgãos de trânsito, na atividade cartorial e na competência regulamentadora do Contran, que é sempre muito discutida nessa comissão”, analisa o parlamentar.

(Da Redação com Assessoria)