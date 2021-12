Ataque: TIROTEIO EM MOSCOU DEIXA 2 MORTOS E 4 FERIDOS, ENTRE OS QUAIS UMA CRIANÇA

O atirador já foi detido, escreveu na sua conta no Twitter o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin. “O assassino foi preso”, disse ele.

O administrador do centro e um guarda foram mortos. Os feridos, dois homens, uma mulher e uma criança, foram encaminhados aos hospitais, todos estão em estado grave.

O prefeito prestou suas condolências às vítimas e às famílias dos falecidos em resultado do ataque, ressaltando que os médicos estão fazendo tudo o possível para ajudar os feridos.

As autoridades iniciaram um processo criminal sob os artigos “homicídio de duas ou mais pessoas” e “tráfico de armas”, as investigações no local do incidente seguem em andamento.

O autor do crime foi detido por um funcionário do departamento de migração do centro, de acordo com a representante oficial do Ministério do Interior, Irina Volk.

Segundo a informação atualizada do Ministério, entre os feridos há uma criança de dez anos. O homem que cometeu o crime se chama Sergei Glazov, tem 45 anos e vive em Moscou. De acordo com fontes, o homem era o militar aposentado.

Conforme informou o jornal Izvestia, o conflito ocorreu nas instalações por o homem se recusar a usar máscara de proteção.

O atacante chegou ao centro de bicicleta e tinha dois sacos. Após entrar no edifício, foi pedido a ele que colocasse uma máscara. Em resposta, o homem começou o escândalo, após o que abriu fogo.

O atirador enfrenta de 8 a 20 anos de prisão ou até prisão perpétua.

(Da Redação com Sputnik/Foto: Ramil Sitdikov)