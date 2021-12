Coluna Caio Gottlieb: THE END

Duramente impactados pelo longo período de completa paralisação do funcionamento dos shoppings centers, que concentram, ou concentravam, mais de 90% de suas operações no Brasil, os grupos que atuam no setor não estão conseguindo se recuperar dos incomensuráveis prejuízos acumulados.

Mesmo com o afrouxamento das restrições e a liberação de maior número de pessoas para assistir aos filmes, o retorno dos espectadores vem sendo extremamente tímido e é explicado pelo temor que muitos têm de permanecer aglomerados ao menos por duas horas em um ambiente fechado, lugar dos mais favoráveis para a disseminação do coronavírus, que ainda insiste em circular por aí.

A forte crise financeira que afeta, por exemplo, a Arcoplex, uma das maiores e mais tradicionais redes de exibição do país, acaba de chegar a Cascavel.

Para a imensa tristeza dos amantes locais da sétima arte que apreciam curtir as emoções de um ótimo roteiro projetado com todo o seu esplendor na tela grande, suas quatro salas no shopping JL fecharam as portas definitivamente.

Enfim, é mais um negócio que terá que se reinventar se quiser sobreviver em um mundo superpopuloso cada vez mais propício para a eclosão de doenças altamente contagiosas.

Não por acaso, aliás, um tema que já rendeu boas e proféticas obras de ficção.

