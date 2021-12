Foz do Iguaçu: FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SERÁ AMPLIADA COM DEZ NOVOS VEÍCULOS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está adquirindo dez novos ônibus escolares para atendimento às crianças matriculadas na rede municipal de ensino. O pregão eletrônico 186/2021 foi homologado na semana passada e a empresa vencedora tem até 60 dias para entregar os veículos, que serão incorporados à frota da educação.

“A prefeitura tem feito investimentos significativos na educação, e o transporte é uma das principais demandas. Os novos veículos possuem todos os equipamentos de segurança, ar condicionado e câmeras internas para monitoramento dos alunos, dando ainda mais tranquilidade aos pais”, disse a secretária da educação, Maria Justina da Silva.

Atualmente, o município possui seis veículos próprios e 20 linhas são operadas por uma empresa terceirizada para atender 1.200 alunos. “Com esses novos veículos, conseguiremos melhorar a gestão do transporte e oferecer mais conforto e segurança aos estudantes”, assegurou o diretor de assistência ao educando, Arthur Repelevicz.

Todos os veículos são da marca Volare WL. Modelo Fly 10, e atendem a todas as normas de segurança e acessibilidade. Dois deles são equipados com plataforma elevatória e possuem locais para cadeirantes com cinto de três pontas. Cada ônibus possui capacidade para transportar até 51 estudantes. O investimento da prefeitura é de R$ 4,3 milhões.

(Da Redação com AMN)