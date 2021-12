Foz do Iguaçu: NATAL DE ÁGUAS E LUZES LANÇA PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Você já foi à Praça da Paz ou Gramadão acompanhar de perto a programação do Natal de Águas e Luzes? Esta é uma das perguntas a serem respondidas na pesquisa lançada pela comissão organizadora do Natal – formada pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, Fundação Cultural e parceiros.

A ideia é saber quem são as pessoas que prestigiam as atrações, onde moram e qual o perfil sócio-econômico para medir a satisfação da população com a qualidade e diversidade dos eventos. Já com os visitantes, a intenção é identificar de onde vêm, e se a motivação principal foram as festividades do Natal, além de conhecer a satisfação geral deles com a qualidade do evento em geral.

“Esses dados irão nos auxiliar a dimensionar melhor o evento para os próximos anos, inclusive orientará a destinação dos recursos para mídia e investimentos nas atrações e locais decorados na cidade”, explicou Cristiane Santos, Diretora de Promoção Marketing e Eventos da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu.

A pesquisa pode ser respondida apontando a câmera do celular para um QR Code disponibilizado a hotéis, receptivos e atrativos. Além disso, o questionário também pode ser acessado via redes sociais do evento. Participe e responda a pesquisa!

PROGRAMAÇÃO

No Natal de Águas e Luzes, serão 35 dias de decoração em dez pontos da cidade, até o dia 23 de dezembro. A programação cultural inclui projeções mapeadas inéditas no Colégio Mitre e Matriz São João Batista, iluminação cênica da Ponte da Amizade e da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, paradas (desfiles) e autos renomados de Natal.

Também estão programadas apresentações do cantor Daniel (dia 19) e missa com o Padre Reginaldo Manzotti (23), no Gramadão da Vila A. Acompanhe toda a programação do Natal pelo site: https://www.natalaguaseluzes.com.br/.

