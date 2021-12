Reconhecimento: BOLSONARO VENCE VOTAÇÃO POPULAR PARA PERSONALIDADE DO ANO DA REVISTA TIME

Com Donald Trump em segundo lugar, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), venceu a eleição popular para estampar a capa como personalidade do ano de 2021 da revista Time.

A prestigiada publicação dos Estados Unidos, anualmente, escolhe o principal nome do ano que passou – seja para o bem ou para o mal.

Frequentemente confundido como uma honraria, estampar a capa da revista Time não significa, necessariamente, algo bom.

Já foram selecionados como personalidade do ano nomes como Mahatma Gandhi (1930), Adolf Hitler (1938), Josef Stalin (1939, 1942) e Martin Luther King (1963).

Em 2020, foram escolhidos o presidente e a vice dos Estados Unidos, Joe Biden e Kamala Harris, precedidos pela ativista pela clima Greta Thunberg (2019).

Ao anunciar a vitória de Jair Bolsonaro na votação popular para personalidade do ano de 2021, com 24%, a revista Time destacou aspectos negativos do político brasileiro.

A publicação iniciou lembrando a alta taxa de rejeição do chefe de Estado e a longa lista de polêmicas envolvendo seu nome.

Lembrou de conflitos de Bolsonaro com o STF (Supremo Tribunal Federal) e as fake news promovidas por ele, como ao dizer que a vacina da covid-19 aumenta a chance de contrair Aids.

“Facebook e o Instagram retiraram a transmissão ao vivo dias depois de ela ter sido postada online, citando uma violação de suas regras”, destacou a revista Time.

Por fim, também destacou o negacionismo e a péssima gestão do Brasil no enfrentamento à pandemia do coronavírus, com mais de 615 mil mortes desde março de 2020.

Eleito na votação popular como personalidade do ano de 2021, ainda não é possível afirmar que Jair Bolsonaro estampará a edição especial da revista.

O resultado será divulgado pela Time em 13 de dezembro, após uma votação final conduzida pelos editores da publicação norte-americana.