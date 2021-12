Turismo: SEMANA É MARCADA PELA RETOMADA DE OFICINA DO PROJETO ORLA

Asegunda-feira (06.12) foi marcada pela retomada da oficina do Projeto Orla em Angra dos Reis (RJ), iniciada em 2020 e interrompida devido à pandemia. A iniciativa tem o objetivo de harmonizar as políticas ambiental, urbana, patrimonial e de turismo no cuidado com os espaços litorâneos, de forma a garantir o cumprimento da função socioambiental e econômica dos locais. A oficina segue até a próxima sexta-feira (10.12).

A oficina, promovida em formato híbrido (online e presencial), é realizada pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os interessados em participar das reuniões podem se inscrever no link https://docs.google.com/forms/d/1ngcdy51FkJZrb571hMSANTEpej6Oa9Ywzx5E8fZuNkQ/viewform?edit_requested=true, tanto no formato presencial quanto no virtual.

O Projeto Orla prevê a elaboração e o cumprimento de um Plano de Gestão Integrada (PGI), que deve ser concebido e executado de modo participativo entre os poderes públicos, instituições e organizações da sociedade civil – motivo pelo qual o acompanhamento da sociedade é tão importante.

“É o resultado dessas oficinas e da participação popular de toda a sociedade civil que garante a construção de uma política pública atenta às necessidades da população e do desenvolvimento do turismo em nosso país, em especial nesse momento de retomada de nossas atividades. Nosso governo está comprometido com o desenvolvimento do turismo náutico e com a valorização da nossa orla”, avaliou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

Para o prefeito de Angra, Fernando Jordão, a cidade nunca foi tão valorizada por um governo. “O presidente da República tem destacado a nossa cidade e isso, pra gente, é muito importante. Independente do Projeto Orla, o governo federal nunca esteve tão presente, inclusive para desenvolver o turismo em nossa região”, relatou Jordão.

ESSA É NOSSA PRAIA

Angra dos Reis é um dos municípios selecionados para o projeto “Brasil, essa é a nossa praia!”, desenvolvido pelo MTur em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). As localidades envolvidas fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro, nas categorias A, B e C, e são banhados por águas federais (mares, rios e lagos). As atividades do projeto serão desenvolvidas entre os meses de dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

A chamada pública está alinhada ao Projeto Orla, promovido pelo governo federal. Trata-se de uma ação de planejamento e de ocupação responsável do território em benefício do turismo e da comunidade local. Os municípios, a partir da aplicação da metodologia definida, passam a ser responsáveis pela gestão da orla, com benefícios socioeconômicos aos destinos turísticos. Os espaços incorporam normas ambientais à política de regulamentação do uso dos terrenos de marinha, buscando aumentar a dinâmica de mobilização social neste processo.

Confira abaixo os links para o acompanhamento das reuniões:

7/12/2021 – https://youtu.be/EbPGVqPlEhY

8/12/2021 – https://youtu.be/faHXbto8Fk8

9/12/2021 – https://youtu.be/p7bBU6OAqqc

10/12/2021 – https://youtu.be/P1vOWC4ZThQ

(Da Redação com Ministério do Turismo)