Coluna Caio Gottlieb: CARE EFETIVA A COMPRA DA POLICLÍNICA

Confirmando a política já adotada em suas aquisições anteriores, o Care manteve a gestão do tradicional hospital cascavelense em mãos de médicos que, além pertencerem ao quadro de acionistas, integram o seu corpo clínico.

São eles (na foto com Rogério Melzi, CEO da holding, que aparece à esquerda) o neurocirurgião Stenio Henrique de Souza, nomeado diretor-presidente; a intensivista Izabela Lazarini Oliveira, designada para a função de diretora-executiva; e a gastroenterologista Michelle Varaschim Garcia, que ocupa o cargo de diretora-técnica.

Vem para a cidade uma das maiores redes de serviços de saúde do país, sediada em Campinas, que já emprega 12 mil colaboradores distribuídos em 12 hospitais e 25 clínicas e centros médicos nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná.

Com planos de colocar a Policlínica em curto espaço de tempo no topo dos melhores estabelecimentos do estado, o grupo já programou investimentos imediatos de 15 milhões de reais em novos equipamentos, reformas e ampliações da estrutura física.

Vai subir consideravelmente a régua do padrão de qualidade do atendimento médico-hospitalar no Oeste do Paraná.

