Foz do Iguaçu: ABSURDO. VEREADORES DO PREFEITO, CAPITANIADOS PELO EDIL ALEX MEYER, QUEREM 13º SALÁRIO

O péssimo conceito dos vereadores do prefeito Chico Brasileiro, ante a opinião pública iguaçuense, parece não incomodar muito os mesmos, tanto assim, que está sendo articulada, claro que na surdina, a criação de 13º salário para os “Representantes do Povo” locais. A ideia tem como principal defensor um vereador de peso, Alex Meyer do PP (foto principal da matéria) que, inclusive, vem buscando apoio do Chefe do Poder Executivo para mais essa conta para o cidadão pagar.

A inciativa ocorre justamente em meio de crise nos cofres municipais, onde faltam recursos para a Saúde e a Segurança Pública, por exemplos. Na Saúde, foi noticiado nesta semana pelo IGUASSU News (vide matéria Foz do Iguaçu: DENÚNCIA DA MÁ GESTÃO DE ROSA JERÔNYMO NA SAÚDE, ALERTA SOBRE NOVO COLAPSO NO HOSPITAL MUNICIPAL), que até pedido de apoio financeiro estaria sendo feito e empresários para compra de medicação necessária para realização de cirurgias o Hospital Municipal Germano Lauck.

Na Guarda Municipal, o cenário também é lamentável. Efetivo reduzido por falta de concurso público (não há recursos para isso), equipamentos sucateados e etc., conforme matéria noticiada por este portal de notícias recentemente (confira matéria – Foz do Iguaçu: COM ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE NO MUNICÍPIO, GUARDAS MUNICIPAIS CONTINUAM USADOS NA BUROCRACIA DA PREFEITURA). Mas o edil Alex Meyer e Cia Ltda. do prefeito querem o 13º.

“Perderam a noção. Repito o que já disse para vocês (IGUASSU News). Está insustentável fazer parte da bancada de sustentação do prefeito na Câmara (Municipal). O desgaste com o aumento da Taxa do Lixo e com projetos como aquele da diminuição de ruas dos loteamentos para favorecer empresários loteadores, viraram a população contra nós. Além de estar muito cômodo para o prefeito mandar essas coisas para que nós aprovemos aqui (na Câmara Municipal), agora o Alex (Meyer) vem com mais essa. Nas ruas não estão falando que foi o prefeito que aumentou a taxa do lixo. Dizem que foram os vereadores. É a nossa ‘foto’ que está sendo queimada, e essa lambança do 13º salário só vai piorar as coisas.”, disse o vereador da base de Chico Brasileiro no Legislativo local, pedindo para não ser identificado.

“E isso, se não pintar nenhum pacote de maldades no apagar das velas neste ano, vindo do prefeito, para acabar de vez conosco (vereadores) junto a opinião pública. Não duvido nada.”, finalizou o vereador para esta reportagem. Faço parte da bancada de apoio ao prefeito e tento fazer o que acho certo pelo município. Esse é meu compromisso e não um pacto com o diabo…”, finalizou o vereador sinalizando uma provável debandada do grupo de edis do prefeito Chico Brasileiro.

Implementação do 13º salário para os vereadores já para o ano que vem, poderá ser feita por meio de projeto da Mesa Diretora da Câmara Municipal

O Esquema – A implementação do 13º salário para os vereadores já para o ano que vem, poderá ser feita por meio de projeto da Mesa Diretora da Câmara Municipal e, para essa vigência (à partir de 2022), os gastos precisam estar contidos no Orçamento Geral do Município para o ano que vem, o qual deve ser aprovado ainda em 2021 no Legislativo local.

Segundo apurado pelo IGUAÇU News junto a nossas fontes no Poder Executivo, a ideia que tem como “porta voz” Alex Meyer, está tendo o impacto eleitoral avaliado, pois em ano eleitoral (2022) isso poderia tirar votos de candidatos apoiados pelo prefeito Chico Brasileiro nas eleições, especialmente no caso da esposa dele, a primeira-dama e secretária de Saúde, Rosa Jerônymo, que deve se lançar candidata a deputado no ano que vem, como é notório.

A sociedade precisa saber: qual o posicionamento do presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, vereador Ney Patrício, sobre mais essa conta que está sendo armada para os iguaçuenses pagar. E quem serão os vereadores que estão no mesmo “trem da alegria” do 13º capitaneado por Alex Meyer?

