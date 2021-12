Foz do Iguaçu: CORAL DE ITAIPU EMOCIONA PLATEIA COM CANÇÕES NATALINAS

A noite da última terça-feira (7) foi repleta de surpresas para quem visitou o Natal de Águas e Luzes na Praça da Paz. Além do clima ameno no período da noite, moradores de Foz do Iguaçu e turistas puderam acompanhar uma programação emocionante.

O Coral de Itaipu subiu ao palco principal, sob a regência do maestro Geferson Luis Fell, e abriu a noite. Acompanhados da camerata, os 28 coralistas deram de presente ao público um repertório emotivo e repleto de clássicos, especialmente natalinos. “A plateia se mostrou calorosa”, disse o maestro, que estreou na regência em palco aberto.

No palco, os coralistas estavam todos utilizando máscaras de proteção. “Precisamos nos cuidar e dos demais também”, comentou Fell. Nas arquibancadas, famílias e turistas dividiram espaço e aproveitaram o momento acompanhando as canções mantendo distanciamento. “A gente entra no clima, e percebe que tiveram cuidado com tudo por aqui. Desde a música, que é a primeira vez que escuto, até com a decoração, que as crianças adoraram”, disse Santina Policeno, da Vila Carimã, acompanhada do marido e de duas filhas.

“Esse clima deixa a gente mais confiante para o recomeço”, comentou a filha mais velha, Luana Policeno.

O espaço estava repleto de turistas. As amigas Sônia Mendes e Araci Ramos, de Porto Alegre, elogiaram a programação. “O coral está muito bonito, a praça está linda, e oportuniza a todos um momento melhor depois da pandemia”, disse Sônia.

Munidas de celulares, fotografaram e filmaram todos os momentos no local para guardar as lembranças. “Achei incrível ver que o coral é também formado por ex-funcionários, o que mostra a preocupação com os laços da empresa”.

Gustavo Velasquez, de Hernandarias, no Paraguai ,retornou a Foz do Iguaçu após um ano. Acompanhado de sobrinhos e da mãe cadeirante, fez questão de atravessar a fronteira para visitar a praça e acompanhar os espetáculos.

“Não há nada assim na minha cidade ou nas vizinhas. Aqui é muito gostoso, a gente se sente à vontade, se sente em casa”. Velasquez, a exemplo de outros visitantes vindos da fronteira, voltará outros dias para acompanhar a programação do Natal de Águas e Luzes.

A apresentação do coral de Itaipu encerrou seu repertório de nove canções, com a plateia de pé aplaudindo. “A música é mesmo um bálsamo”, disse o maestro.

As apresentações musicais acontecem diariamente na Praça da Paz e também no Gramadão da Vila A, a partir das 19 horas, com abertura das feirinhas de Natal. Às 19h40, o espetáculo “Encantamento de Natal: a ponte mágica” marca o acendimento das luzes na praça, e os shows culturais iniciam às 20 horas.

A programação completa do Natal de Águas e Luzes – uma realização da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, Fundação Cultural e parceiros – pode ser acompanhada pelo site: natalaguaseluzes.com.br.

(Da Redação com AMN)