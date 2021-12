Foz do Iguaçu: EQUIPES DE NATAÇÃO DA CIDADE CONQUISTAM CERCA DE 30 MEDALHAS NO JAPS E JOJUPS

Com um ótimo rendimento nas piscinas de Apucarana, os atletas da natação iguaçuense retornaram de mais uma etapa dos Jogos Abertos (JAPS) e Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS) com 28 medalhas em todas as categorias disputadas na competição, que foi realizada durante o fim de semana com equipes de todo o Estado.

Os resultados levaram Foz do Iguaçu ao 3º lugar geral feminino e 4º lugar geral masculino no Jojups, onde a cidade levou 14 medalhas. Entre os destaques estão Júlia Túlio de Oliveira, que conquistou três medalhas de ouro e João Victor Oliveira, que levou três medalhas, com três pratas.

Nas provas de revezamento por equipe foram quatro bronzes: no 4×100 masculino e feminino; 4×50 feminino e 4×100 medley feminino.

O Japs rendeu a Foz 14 medalhas, dessa vez com o ouro de João Victor Oliveira, além de mais um primeiro lugar no revezamento 4×50 feminino e a prata no 4×50 masculino.

A equipe de Foz do Iguaçu recebe o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, além da Itaipu Binacional.

Confira os medalhistas:

Jogos da Juventude

Julia de Souza Tulio (três ouros) – 200 metros livre; 400 metros livre e 50 metros livre

João Victor Oliveira (três pratas) – 100 metros costas; 100 metros borboleta e 200 metros costas

Natália Sermidi (duas pratas) – 800 metros livre e 100 metros costas

Sabrina Lass Weisheimer (bronze) – 50 metros peito

Madalena dos Santos (bronze) – 200 metros borboleta

Natalia Sermidi (bronze) – 50 metros costas

Revezamento 4×100 masculino e feminino (bronze)

Revezamento 4×50 feminino (bronze)

Revezamento 4×100 medley feminino (bronze)

Jogos Abertos do Paraná

Rodrigo Magalhães (ouro) – 50 metros costas

Larissa Luz (ouro) – 100 metros livre

João Victor Oliveira (ouro) – 400 metros livre

Suzani Paz (duas pratas) – 800 metros livre e 200 metros borboleta

Felipe Cunha Santos (prata) – 200 metros livre

Luanna Nakayama (prata) – 50 metros costas

Murilo Furlan Peres (prata) – 100 metros livre

Sarah Weisheimer (bronze) – 200 metros livre

Giovanne Fortunato (bronze) – 200 metros borboleta

Vitor Gabriel Serighelli (bronze) – 100 metros livre

Ana Catharina Kondo (bronze) – 200 metros medley

Revezamento 4×50 Feminino (ouro)

Revezamento 4×50 masculino (prata)

Medalhas no rugby

Também em Apucarana, as equipes de rugby masculino e feminino conquistaram as medalhas de bronze no encerramento da competição. Por conta das boas atuações, o atleta Edson Josué foi convocado para defender a seleção paranaense que disputará a Copa Inglesa de Rugby 7s Juvenil.