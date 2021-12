Turismo: MACEIÓ RECEBE O PRIMEIRO DOS 23 NAVIOS DA TEMPORADA DE CRUZEIROS 2021/22

Segundo o prefeito João Henrique Holanda Caldas, os turistas a bordo do MSC Seaside têm o potencial de movimentar cerca de R$ 2 milhões na economia da cidade. Já de acordo com a secretária de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a retomada desse segmento foi possível graças ao avanço da vacinação da população e a articulação dos setores para o estabelecimento das medidas de segurança sanitária necessárias.

“Maceió segue como uma das capitais do Brasil com maior eficácia na vacinação contra a covid-19. Isso com certeza tem sido fator determinante para essa retomada das atividades turísticas. Estamos muito felizes com o retorno dos navios e prontos para receber nossos visitantes com a hospitalidade que já é característica do povo maceioenses”, destacou a titular da pasta.

Para recepcionar os visitantes, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), instalou o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) móvel na orla da Praia de Pajuçara, onde uma equipe técnica distribuiu mapas da cidade e informações sobre o destino. No Porto, os visitantes também foram recepcionados no novo terminal de passageiros, que foi inaugurado neste mês, com apresentações culturais e exposições de produtos da terra.

Maceió ainda deve receber, ao longo dos próximos meses, além do MSC Seaside, os MS Seven Seas Voyager, MSC Sinfonia, Seadream, MSC Preziosa, Albatros, Costa Fascinosa e Coral Diadema.

NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS

Turistas que visitam Maceió agora contam com um novo terminal de passageiros, inaugurado este mês. O novo espaço conta com infraestrutura adequada para receber os visitantes que desembarcam em cruzeiros. O local conta com área total de 1.668,13 m². e tem investimento de R$ 6,7 milhões do Governo Federal.

Para o administrador do Porto, Dagoberto Omena, essa é uma grande conquista para o destino. ”Pela primeira vez Maceió está recebendo cruzeiros dentro de um terminal de passageiros. Essa obra entregue pelo Governo Federal é um marco para o destino’’, frisou.

(Da Redação com Mercado & Eventos/Foto:Emile Valoes)