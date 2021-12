Foz do Iguaçu: VEREADOR ALEX MEYER MENTE NA TRIBUNA NA CÂMARA, AO NEGAR SOBRE 13º SALÁRIO PARA VEREADORES

Tentando rebater matéria do IGUASSU News sobre uma orquestração para viabilizar pagamento de 13º salário para os vereadores de Foz do Iguaçu, o vereador Alex Meyer fez uso da palavra, reclamando não ter sido ouvido pela reportagem, e afirmou que não procede que ele estaria articulando tal iniciativa, que já circulava até nas mídias sociais, antes do fechamento da matéria a respeito, que divulgamos ontem (09).

Meyer, apesar de prometer no início de seu pronunciamento na tribuna ontem (09) de que diria a verdade o fez ao afirmar que “Eu vou falar a verdade, desmascarar alguns companheiros (vereadores?) que andam propagando ‘fake news’. Então, agora vou falar a verdade.”, não cumpriu totalmente o prometido, e mentiu, pelo menos, nos trechos que seguem.

O vereador Alex Meyer, disse em sua fala, dentre outras mentiras, que o IGUASSU News propagou que ele “…é o édil (sic) que ando captando (dinheiro?), aí para o 13º salário dos vereadores…”. Essa foi a primeira mentira contado pelo edil. Conforme pode ser constatado na matéria adiante, em nenhum momento foi dito que Meyer estaria captando recursos para a viabilização de tal aumento.

Após perguntar aos demais colegas vereadores quem deles teria sido a fonte do IGUASSU News, na qual foi revelado que estaria sendo articulado o 13º para os edis de Foz do Iguaçu, Meyer, tentando se vitimizar, afirmou que não possui nenhum projeto dele no Legislativo, tratando do 13º Terceiro Salário, o que, bem sabe (ou deveria saber), que não seria possível, haja vista que tal iniciativa impactaria em despesas e que, por isso, o mero edil não pode apresentar tal proposta.

Caso tivesse lido com atenção a matéria do IGUASSU News sobre a questão do 13º salário para vereadores, Meyer saberia, partindo do princípio de que não é um analfabeto funcional, que a tal iniciativa seria um ato da Mesa Diretora do Legislativo iguaçuense, mesa diretiva esta que ele não integra.

O Comandante do Prefeito – Meyer foi aparteado pelo líder dos vereadores do prefeito Chico Brasileiro, dos quais Meyer faz parte, Karl “Kalito” Stockel do PSD (foto ao lado), que disse “Você está completamente coberto de razão, meu querido Alex Meyer, quando você fala desses sofismas que eles praticam quando escrevem esses jornais…”, disse o líder do prefeito e responsável principal pela articulação na aprovação de projetos do alcaide (tais como a taxa do lixo), em seu veemente discurso em defesa do companheiro da bancada de Chico Brasileiro.

Mais Mentira – Em outra mentira na tribuna da “Casa de Leis”, Alex Meyer disse “… atacam a honra da família.”. Em nenhum momento a reportagem do IGUASSU News citou, direta ou indiretamente, a família do vereador Alex Meyer, quem na tarde de ontem, registre-se, foi informado da publicação da presente matéria na data de hoje (10), e ele nada enviou para ser inserido na mesma.

Palavra Oficial – De sua parte, o presidente da Câmara Municipal, vereador Ney Patrício, usou a palavra, corroborando a matéria do IGUASSU News, afirmando que, conforme divulgado por este meio de comunicação, não existe projeto de Lei em trâmite no Legislativo local e que “…se houvesse (projeto do 13º salário), não tem nada oficializado.”, disse o presidente, exatamente o que noticiou este portal de notícias, que informou que, segundo o vereador ouvido por nossa reportagem, estaria em curso uma articulação para viabilizar o 13º salário para os edis. Nada foi dito em nossa matéria sobre a existência de um projeto de Lei ou qualquer ato formal neste sentido.

Em suma, na Sessão Ordinária, nome muito apropriado (haja vista o que os vereadores do prefeito andam fazendo lá), nesta quinta-feira, 09, o que se viu foi uma tentativa do vereador Alex Meyer em se vitimizar de maneira dramática, inclusive dizendo mentiras, entre as quais, de forma piegas, uma que envolveu a própria família.

Fake News de Gabinete da Câmara – Aparteando, em meio a fala de Alex Meyer, o vereador Galhardo usou a palavra, denunciando a possibilidade de que gabinete de um vereador estaria sendo usado para disseminar um apócrifo impresso que também é distribuído em arquivo tipo PDF em mídias sociais. “Vamos a raiz do problema. Muita gente sabe quem é o gabinete do ódio.”, disse Galhardo. “Eu também já fui vítima de ‘fake news’, da RPC (Globo), inclusive… E a matéria continua lá…”, denunciou também Galhardo.

Causa Própria – Alex Meyer, que é membro da Comissão da Saúde da Câmara Municipal, bem como os demais vereadores de Chico Brasileiro, deveriam usar da mesma veemência da defesa “coorporativa” de ontem (09), para, por exemplo, repudiar e agir na crise da Saúde no município. Os destemidos edis que se pronunciaram visceralmente ontem, não usam da mesma forma a tribuna da “Casa do Povo” para falar, por exemplos, da recente morte de uma criança por falta de atendimento adequado e nem sobre superfaturamento em contratos do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu (constatado pelo Tribunal de Contas do Estado).

Lamentável – Em defesa de si mesmos e de seus interesses, os vereadores de Chico Brasileiro são uns leões, mas em defesa do cidadão iguaçuense, são uns “gatinhos”… E por tudo que temos visto do que está sendo feito pelos vereadores do prefeito na Câmara Municipal, preferimos crer no que nos é informado por nossas fontes.

Foz do Iguaçu: ABSURDO. VEREADORES DO PREFEITO, CAPITANIADOS PELO EDIL ALEX MEYER, QUEREM 13º SALÁRIO

O vereador Alex Meyer busca apoio do prefeito para mais essa conta para o contribuinte pagar, e a oferta para Chico Brasileiro contemplaria aumentos para o alcaide, secretários e demais cargos comissionados. Enquanto isso, o Hospital Municipal não tem dinheiro nem para insumos para cirurgias e a Guarda Municipal continua sucateada.

O péssimo conceito dos vereadores do prefeito Chico Brasileiro, ante a opinião pública iguaçuense, parece não incomodar muito os mesmos, tanto assim, que está sendo articulada, claro que na surdina, a criação de 13º salário para os “Representantes do Povo” locais. A ideia tem como principal defensor um vereador de peso, Alex Meyer do PP (foto ao lado) que, inclusive, vem buscando apoio do Chefe do Poder Executivo para mais essa conta para o cidadão pagar.

A inciativa ocorre justamente em meio de crise nos cofres municipais, onde faltam recursos para a Saúde e a Segurança Pública, por exemplos. Na Saúde, foi noticiado nesta semana pelo IGUASSU News (vide matéria Foz do Iguaçu: DENÚNCIA DA MÁ GESTÃO DE ROSA JERÔNYMO NA SAÚDE, ALERTA SOBRE NOVO COLAPSO NO HOSPITAL MUNICIPAL), que até pedido de apoio financeiro estaria sendo feito e empresários para compra de medicação necessária para realização de cirurgias o Hospital Municipal Germano Lauck.

Na Guarda Municipal, o cenário também é lamentável. Efetivo reduzido por falta de concurso público (não há recursos para isso), equipamentos sucateados e etc., conforme matéria noticiada por este portal de notícias recentemente (confira matéria – Foz do Iguaçu: COM ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE NO MUNICÍPIO, GUARDAS MUNICIPAIS CONTINUAM USADOS NA BUROCRACIA DA PREFEITURA). Mas o edil Alex Meyer e Cia Ltda. do prefeito querem o 13º.

“Perderam a noção. Repito o que já disse para vocês (IGUASSU News). Está insustentável fazer parte da bancada de sustentação do prefeito na Câmara (Municipal). O desgaste com o aumento da Taxa do Lixo e com projetos como aquele da diminuição de ruas dos loteamentos para favorecer empresários loteadores, viraram a população contra nós. Além de estar muito cômodo para o prefeito mandar essas coisas para que nós aprovemos aqui (na Câmara Municipal), agora o Alex (Meyer) vem com mais essa. Nas ruas não estão falando que foi o prefeito que aumentou a taxa do lixo. Dizem que foram os vereadores. É a nossa ‘foto’ que está sendo queimada, e essa lambança do 13º salário só vai piorar as coisas.”, disse o vereador da base de Chico Brasileiro no Legislativo local, pedindo para não ser identificado.

“E isso, se não pintar nenhum pacote de maldades no apagar das velas neste ano, vindo do prefeito, para acabar de vez conosco (vereadores) junto a opinião pública. Não duvido nada.”, finalizou o vereador para esta reportagem. Faço parte da bancada de apoio ao prefeito e tento fazer o que acho certo pelo município. Esse é meu compromisso e não um pacto com o diabo…”, finalizou o vereador sinalizando uma provável debandada do grupo de edis do prefeito Chico Brasileiro.

Implementação do 13º salário para os vereadores já para o ano que vem, poderá ser feita por meio de projeto da Mesa Diretora da Câmara Municipal

O Esquema – A implementação do 13º salário para os vereadores já para o ano que vem, poderá ser feita por meio de projeto da Mesa Diretora da Câmara Municipal e, para essa vigência (à partir de 2022), os gastos precisam estar contidos no Orçamento Geral do Município para o ano que vem, o qual deve ser aprovado ainda em 2021 no Legislativo local.

Segundo apurado pelo IGUAÇU News junto a nossas fontes no Poder Executivo, a ideia que tem como “porta voz” Alex Meyer, está tendo o impacto eleitoral avaliado, pois em ano eleitoral (2022) isso poderia tirar votos de candidatos apoiados pelo prefeito Chico Brasileiro nas eleições, especialmente no caso da esposa dele, a primeira-dama e secretária de Saúde, Rosa Jerônymo, que deve se lançar candidata a deputado no ano que vem, como é notório.

A sociedade precisa saber: qual o posicionamento do presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, vereador Ney Patrício, sobre mais essa conta que está sendo armada para os iguaçuenses pagar. E quem serão os vereadores que estão no mesmo “trem da alegria” do 13º capitaneado por Alex Meyer?

Atualização – Às 15:50h desta quinta-feira (09-12-2021), a redação deste portal recebeu uma Nota Oficia do Poder Legislativo de Foz do Iguaçu, relativamente a presente matéria, a qual foi encaminhada pela Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal, nota esta cujo a íntegra do teor segue adiante entre aspas:

“NOTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

A Câmara Municipal refuta a informação veiculada pela imprensa local sobre a criação do décimo terceiro salário para vereadores. Não existe nenhuma tratativa deste assunto em andamento no Legislativo. A Câmara Municipal ainda esclarece que vem debatendo todos assuntos relativos a matérias com total transparência para a sociedade.”

CONTRADITÓRIO: Como é de praxe, IGUASSU News, desde já, disponibiliza o e-mail contato@iguassunews.com , para que citados na reportagem se pronunciem, o que deverá ser feito por escrito (texto em arquivo formato MS WORD), remetido para o nosso citado endereço eletrônico.

