Foz do Iguaçu: COMPLEXO ESPORTIVO E DE LAZER NO JARDIM NACIONAL SERÁ INAUGURADO NESTE SÁBADO (11)

O espaço conta com dois campos de futebol, praça, pista de caminhada, playground, academia ao ar livre – com equipamentos para pessoas com deficiência, e aparelhos de calistenia.

O investimento da administração municipal na área voltada para a prática de esportes e também para o lazer da comunidade foi superior a R$ 700 mil.

A solenidade de inauguração terá a presença do prefeito Chico Brasileiro, secretários, vereadores, entre outras autoridades municipais.

O que: Inauguração do Complexo Esportivo e de Lazer no Jardim Nacional

Quando: 11 de dezembro (sábado)

Horário: 17h

Endereço: Rua Sacramento, em frente ao numeral 150 – Jardim Nacional (região do Três Bandeiras).

(Da Redação com AMN)