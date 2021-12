Foz do Iguaçu: MORADORES DO CONJUNTO BUBAS ENCONTRAM OPORTUNIDADES DE EMPREGO

Adelaide Marques, de 40 anos, busca uma primeira oportunidade para trabalhar com a carteira assinada. Ela e o esposo, Marcelino, 59, foram os primeiros a chegar à Associação de Moradores do Conjunto Bubas nesta quinta-feira, 9, para serem atendidos pela Agência do Trabalhador Itinerante, que levou mais de 250 vagas de emprego para o local.

O casal optou pelas vagas oferecidas pela Lar Cooperativa Agroindustrial, parceira do município que também trouxe a equipe de RH para fazer as primeiras entrevistas e dar o encaminhamento aos interessados.

“Nós dois precisamos muito desse emprego, porque a pandemia deixou a situação bem complicada. Eu trabalhava com lavoura, mas, quando me mudei para Foz, não consegui mais achar nada nessa área, então essa pode ser a minha oportunidade”, disse Marcelino.

Adelaide conta que a facilidade em ser atendida perto de casa foi o ponto mais positivo, pois muitas vezes a locomoção até o centro da cidade se torna difícil. Segundo ela, o objetivo é conseguir o emprego e retomar a vida.

“Esse serviço pode ser a chance para voltarmos a viver bem, com mais tranquilidade e sabendo que vamos ter um salário fixo, sem precisar de bicos. Nosso plano é até mudar de casa se tudo der certo”, conta.

AGÊNCIA ITINERANTE

O diretor da agência, Luciano Castilha, ressalta que a iniciativa de levar os serviços até a comunidade surgiu da necessidade de preencher as muitas vagas que são abertas diariamente.

“Sentimos que a procura não vem sendo muito grande e entendemos alguns motivos, como a dificuldade de locomoção por falta de dinheiro para a passagem. Por isso, trouxemos esse serviço para dentro do bairro, com todo o sistema que o cidadão encontraria na agência”, explica.

Os presidentes de bairro e associações de moradores que também tiverem o interesse em levar a agência para a comunidade podem entrar em contato direto com o órgão, pelo telefone (45) 3545-5450.

“É só nos procurar que vamos até os bairros para oferecer esse atendimento. Basta apenas uma estrutura dentro da associação com um ponto de internet. Temos vagas de emprego para todos os interessados”, reforça Luciano.

(Da Redação com AMN)