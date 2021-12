Foz do Iguaçu: PREFEITO E SECRETÁRIO VÃO ROMPER CONTRATO DO TRANSPORTE E COLOCAR NOVA EMPRESA NO SERVIÇO

Sem consulta às lideranças políticas do grupo de apoio e nem mesmo aos demais gestores da administração, o prefeito Chico Brasileiro e o Secretário de Governança, José Elias Castro Gomes (apelidado na administração como primeiro-ministro) vão contratar, emergencialmente, nova empresa para operar o sistema de transporte coletivo até que se realize nova licitação. As nossas fontes no Palácio Cataratas revelam que os dois se fecharam numa sala e decidiram romper o contrato atual e colocar uma nova empresa. José Elias estaria escolhendo a dedo a privilegiada.

Na prática, Chico e Zé Elias estudam a contratação emergencial de uma frota de ônibus para a quebra do contrato com a atual concessionária Consórcio Sorriso. Com base no processo administrativo, assinado pelo próprio gestor do contrato e secretário de Governança e Transparência.

José Elias é quem intermédia a negociação. A intenção é que o Município pague um subsídio mensal, o que já foi negado para o Consórcio Sorriso. Lembrando que José Elias é o secretário que dispensou o salário para doar ao Hospital Municipal, constrangendo o prefeito, e os outros secretários que negam seguir o exemplo do “bom samaritano”

CAMINHO MAIS SIMPLES HAVIA SIDO APONTADO PELA CPI JÁ EM 2017

O prefeito e seu primeiro-ministro tomaram o rumo mais complicado desse imbróglio. Para tanto, vale dizer que a primeira CPI do Transporte realizada pela Câmara de Vereadores, em 2017, já apontou a saída mais prática, viável e juridicamente correta. O relatório apresentado à época por Jeferson Brayner consta que não precisa tirar ônibus nem demitir os trabalhadores.

A alternativa correta apresentada pela CPI foi de o Município intervir, romper o contrato e afastar o Consórcio da gestão do sistema; a prefeitura requisitar e assumir os ônibus, mantendo os mesmos empregados, passando a ser gestora do serviço até a nova licitação. Essa conduta evita demissões, descontinuidade e possível colapso no serviço, bem como descarta a vinda de empresa de fora, mesmo que emergencialmente, para operar o sistema.

Consta no relatório que a prefeitura deve manter “a continuidade da prestação do serviço a fim de se evitar a paralisação do transporte público e consequente prejuízo da população na modalidade permissão de uso, sob pena de multa, até que se realize nova licitação”. Indicou ainda “a readequação e/ou congelamento do valor da tarifa, enquanto não se realiza novo processo licitatório para o serviço de transporte coletivo”.

Quanto às providências para o rompimento do contrato, a CPI já indicou naquela época (2017 – primeiro ano de mandato de Chico Brasileiro), “A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 135/2010, entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e as empresas que compõem o Consórcio Sorriso, tendo em vista o interesse público”

Também concluiu pela “DECLARAÇÃO DE NULIDADE do processo licitatório e dos respectivos contratos firmados entre as partes Poder Público e Concessionária”. Ainda nas considerações, o documento expõe: “Os serviços públicos essenciais como o de transporte coletivo de passageiros, além de adequados, eficientes e seguros, devem ser contínuos e não resta dúvida de que cabe ao Poder Público assegurar a manutenção dos serviços públicos, notadamente os essenciais”.

Mais adiante, o relatório aponta: “Dizem-se de interesse público aqueles serviços cuja prestação atinge a coletividade como um todo, e não apenas o usuário isoladamente (Saúde, Segurança, Coleta do Lixo e Transporte Público, por exemplos), o que justifica o interesse generalizado de uma prestação contínua. Portanto, trata-se de serviços que, a princípio, não podem ser interrompidos”.

Sobre o “interesse da coletividade”, o relatório cita que há amparo, por exemplo, na Lei nº 8987/95”. E conclui: “O direito do cidadão de se utilizar dos serviços públicos essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Passados quase 5 anos de gestão, além de outras CPIs, o prefeito e o secretário só agora resolveram rescindir o contrato. Para tanto, criaram um processo administrativo interno, cujo resultado foi divulgado no Diário Oficial do município do dia 2 de dezembro.

O resultado do Processo Administrativo nº 28.958/2021, instaurado para apurar as irregularidades na execução do contrato 135/2010, concluiu pela quebra de contrato com o Consórcio Sorriso.

A Concessionária foi notificada para apresentar sua defesa, e relatou que em razão da pandemia, houve uma redução drástica no número de passageiros, afetando o faturamento e implicando em completo desequilíbrio econômico-financeiro da concessão. Segundo o Consórcio, o município não adotou as providências necessárias para a regularização da situação.

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO

A conclusão do processo traz um relato dos fatos que vem ocorrendo há anos no transporte coletivo. “Celebrado no dia 08 outubro de 2010, o contrato 135 tinha por objeto a concessão do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros. Inicialmente, a frota operacional prevista era de 137 veículos, ao passo que, no decorrer da prestação dos serviços, novos veículos foram adicionados, chegando ao quantitativo de 158 veículos vistoriados em 2020”, consta.

“Infelizmente, todo histórico da prestação dos serviços apontam para a construção de um modelo ineficiente e de baixa qualidade. Mesmo após a intervenção de 2019 – Decreto 26963/2020, motivada por atrasos no pagamento de verbas remuneratórias e direitos trabalhistas”.

O agravante é que, conforme relatório da vistoria realizada na data de 17/06/2021, foi atestado que os ônibus estão na cidade de Cascavel/PR, ou seja, em desvio de finalidade. “Tal atitude é tão grave, generalizada e infensa, que se enquadra nos incisos I e II do art. 38, §1º, Lei 8.987/95, incorrendo diretamente nas hipóteses legais de caducidade, ou seja, a redução da frota, além de caracterizar inexecução contratual, demonstra a deficiência da prestação dos serviços por parte da Concessionária”.

E concluiu: “Diante do exposto, considerando que a redução da frota de forma unilateral caracteriza falta gravíssima nos termos do art. 15, II, do anexo VI do Edital de Licitação 005/2010 e que a Concessionária descumpriu cláusulas contratuais, em especial, a Cláusula Terceira, Cláusula Quinta, parágrafo primeiro e Cláusula Décima Primeira, do Contrato 135/2010; o que caracteriza o disposto nos incisos I e II do artigo 38, da Lei nº 8.987/95, a decretação da caducidade da concessão é medida que se revela adequada”.

Com a publicação do Processo Administrativo, “fica então notificada a Concessionária para que, querendo, apresente recurso no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento deste para a ampla defesa”.

A caducidade é a extinção dos contratos de concessão pelo Poder Público, através de ato unilateral, durante sua vigência, por descumprimento de obrigações contratuais pelo concessionário, conforme definido no artigo 38 da Lei nº 8.987/95.

(Da Redação com informações da EMS Editores)