Futebol: O QUE GRÊMIO, BAHIA, JUVENTUDE E CUIABÁ BUSCAM PARA FUGIR DA SÉRIE B

O Campeonato Brasileiro 2021 está chegando ao fim. Nesta quinta-feira (9), os 20 times que disputam a Série A entram em campo pela última rodada da competição e, apesar de algumas definições, muita coisa está em jogo, especialmente quando o assunto é a briga contra o rebaixamento.

Sport e Chapecoense já não têm mais chances de escapar da segunda divisão, mas as outras duas vagas para a Série B ainda estão abertas. E não faltam candidatos. O Grêmio, que viu a vitória contra o Corinthians escapar no fim, está na situação mais dramática, em que só a vitória interessa. O Tricolor gaúcho, porém, não terá vida fácil, já que encara o campeão Atlético-MG, dentro de casa.

Juventude, Bahia e Cuiabá, os outros três times que perigam cair, têm também missões difíceis, mas, ainda sim, não dependem exclusivamente da vitória. Em caso de derrota ou empate, as três equipes ainda poderão escapar, mas terão que torcer por uma combinação de resultados favoráveis.

Confira o que cada um dos clubes precisa para fugir do rebaixamento

Grêmio

O Grêmio precisa não só vencer o campeão Atlético-MG, como também torcer por derrotas de Bahia e Juventude. O Tricolor, 18º colocado, tem 40 pontos na tabela de classificação e qualquer resultado que não a vitória já rebaixa o time gaúcho.

Juventude

O Juventude, 17º com 43 pontos, recebe o Corinthians dentro de casa, e uma vitória deixa a equipe gaúcha em situação mais confortável. Apesar disso, mesmo em caso de triunfo, o time terá que ficar na torcida por tropeços dos rivais Bahia (empate ou derrota) ou Cuiabá (derrota). Em caso de empate, o Juventude necessitará de uma derrota do Tricolor de Aço.

Bahia

Se vencer o Fortaleza, o Bahia garantirá matematicamente sua permanência na elite do futebol brasileiro. Mas, em caso de empate ou derrota, o tricolor baiano terá que secar os adversários diretos na briga contra o rebaixamento.

Se o placar terminar em igualdade, uma derrota ou empate do Juventude salvará o Bahia. Caso perca, a equipe baiana, que tem os mesmos 43 pontos que o Juventude e ocupa a 16ª colocação, terá que torcer por derrota do time gaúcho e empate do Grêmio em Porto Alegre.

Cuiabá

O Cuiabá é o time com a situação mais confortável entre todos que ainda brigam contra o rebaixamento. Atual 15º colocado, com 46 pontos, o Cuiabá precisa apenas empatar com o Santos na Vila Belmiro para garantir a permanência. Caso perca, um empate de Juventude ou Bahia já será o suficiente para salvar a equipe.