Projeto de Lei: VERMELHO DEFENDE PROJETO QUE DESTINA R$ 2 BILHÕES A HOSPITAIS FILANTRÓPICOS

A movimentação foi intensa no gabinete do deputado federal Vermelho esta semana, com a presença de dirigentes de hospitais em busca de apoio para aprovação do projeto de lei 1417/2021.

De acordo com o deputado, o projeto dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro emergencial pela União às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2021.

“Esse projeto já foi aprovado pelo Senado e agora chegou a nossa vez de ajudar esses hospitais que desenvolvem um grande trabalho filantrópico em todo o país”, explica Vermelho.

O parlamentar diz que o texto prevê que o valor recebido por cada entidade deverá ser usado para pagar profissionais de saúde (inclusive aqueles contratados depois do auxílio), adquirir insumos e equipamentos, conduzir pesquisas e realizar reformas no espaço físico das instituições.

Emoção

Vermelho tem se notabilizado por sua atuação em defesa da saúde e teve seu trabalho reconhecido pelas irmãs de caridade São Vicente de Paula que foram ao seu gabinete pedir apoio e fizeram uma oração em agradecimento.

O parlamentar se emocionou e agradeceu a religiosas da Congregação Vicentina pelo trabalho que desenvolvem na manutenção do hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba e de Apucarana.

Também estiveram no gabinete do deputado dirigentes do Hospital Costa Cavalcante e do Uopeccan.

