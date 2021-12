Turismo: RESORT EM MEIO À VINÍCOLA RECEBE PEDRA FUNDAMENTAL HOJE, EM BENTO GONÇALVES (RS)

Um investimento em torno dos R$ 100 milhões e composto por 185 unidades, divididos em castelos temáticos, palacete térreo e palacete duplex com jacuzzi na sacada, inspirado em tempos da realeza.

É esse o projeto do grupo Mundo Planalto, empresa de planejamento urbano, em Bento Gonçalves que terá a apresentação da primeira etapa do projeto nesta quinta-feira (9). O Diário participa como mídia convidada.

O nome do empreendimento é Castelos do Vale Resorts e será o primeiro resort do Brasil dentro de uma vinícola, a tradicional Dom Cândido.

O CEO do Mundo Planalto, José Roberto Nunes, destaca que o empreendimento terá o modelo de multipropriedade, em que o cliente passa a ser dono do imóvel, pagando apenas pelas semanas de férias que ele adquire. “Estamos aliando ao Castelos do Vale Resorts, a primeira marca hoteleira da companhia, a nossa expertise em entretenimento e projetos inovadores. E temos a intenção de replicar esse conceito em outras cidades da Serra Gaúcha e, inclusive, outras regiões do Brasil”, adiantou.

COMERCIALIZAÇÃO

A comercialização teve início neste mês de novembro e a primeira etapa tem previsão de inauguração para novembro de 2025. Serão 68 unidades distribuídas em Castelo Temático, Palacete Real ou Palacete Duplex, com jacuzzi na sacada. Com arquitetura Renascentista, o complexo terá em sua área comum: SPA, restaurante principal, o Cave com adega, piano-bar, Castelo Kids, piscina, jardim temático, fonte dos desejos e muito mais! O sistema de hospedagem será opcional aos clientes, que poderão contratar pensão completa, meia pensão ou somente café da manhã.

A bandeira Castelos do Vale Resorts é a primeira marca hoteleira que a Mundo Planalto apresenta ao mercado. E reforça o plano de expansão da empresa de investir em destinos e experiências. A intenção é replicar o conceito de castelos em outras cidades da Serra Gaúcha, bem como outras regiões do Brasil.

(Da Redação com Diário do Turismo)