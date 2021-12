União Europeia: SE JUNTA À MILITARIZAÇÃO DA UCRÂNIA, RESOLUÇÃO PACÍFICA CHEGA A IMPASSE

“Recentemente no processo da militarização da Ucrânia se envolveu a União Europeia. No dia 2 de dezembro, o Conselho da UE decidiu alocar 31 milhões de euros [R$ 194,2 milhões] para ajuda técnica e militar à Força Aérea da Ucrânia. Essa ajuda técnica de jeito nenhum serve para a paz em Donbass. Em vista disso, as negociações sobre a resolução pacífica praticamente chegaram a um impasse”, afirmou ela durante um briefing na quinta-feira (9).

Zakharova acrescentou que as sessões regulares do Grupo de Contato e seus subgrupos de trabalho, que decorreram de 7 a 8 de dezembro, mais uma vez terminaram sem resultados.

“Em vez de cumprir os compromissos do conjunto de medidas de Minsk, o regime de Kiev está envolvido simplesmente em uma imitação do processo, evitando um diálogo direto com Donetsk e Lugansk e tentando passar a responsabilidade pela regulação na Ucrânia para a Rússia, que, vou relembrar, é um mediador no processo de paz”, afirmou.

As autoridades ucranianas começaram em abril de 2014 uma operação militar contra as repúblicas autoproclamadas de Donetsk e Lugansk, que declararam sua independência após o golpe de Estado ocorrido em Kiev em fevereiro de 2014. Segundo dados das repúblicas, cerca de 6,8 mil pessoas foram vítimas do conflito.

A questão da regulação da situação em Donbass tem sido discutida inclusive durante as reuniões do Grupo de Contato. Porém, mesmo após os acordos de cessar-fogo as escaramuças continuam: Donetsk notificou sobre ataques contra áreas residenciais da artilharia pesada ucraniana. Moscou declarou repetidamente que Kiev não cumpre os Acordos de Minsk e arrasta as negociações de paz, ante o que a OTAN está deslocando suas tropas e material para as fronteiras da Rússia.

(Da Redação com Sputnik)