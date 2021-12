Foz do Iguaçu: PARADA DE NATAL ENCHE A AVENIDA SCHIMMELPFENG DE LUZES E EMOÇÃO

Cerca de 9 mil pessoas acompanharam o primeiro desfile da Parada de Natal da Cia. Sorriso com Arte, na noite desta quinta-feira (9), em Foz do Iguaçu. A performance de mais de 100 artistas que compõem o espetáculo – integrante da programação do Natal de Águas e Luzes – encantou e emocionou moradores, turistas e autoridades.

A apresentação teve início às 20h, na Avenida Jorge Schimmelpfeng, no Centro da cidade, e encerrou por volta das 22h. Quem perdeu o primeiro desfile ainda tem a oportunidade de acompanhá-lo nesta sexta-feira (10) e sábado (11).

Ao som de hits natalinos, com banda ao vivo, o trajeto dos artistas pela avenida foi acompanhado atentamente por adultos, jovens e crianças. As bailarinas, patinadoras, atores e atrizes da companhia, formando alas representando elementos como a água, a energia e a fauna, encantaram o público.

UNIÃO

Para o prefeito, que acompanhou de perto a apresentação, a alegria transmitida à população foi fruto do empenho entre parceiros.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, também apontou a união como elemento fundamental para o sucesso do Natal. “Junto com a Prefeitura Municipal, Acifi e Fundo Iguaçu, a Itaipu acreditou que era possível. Hoje digo que esse sonho está sendo realizado. Sinto que essa felicidade não vem só de mim, mas está em todas as pessoas”.

Para Enio Eidt, presidente do Fundo Iguaçu, o Natal é uma semente que poderá gerar um bem maior. “Nossa expectativa é que isso se perpetue e seja agregado como produto turístico para a cidade, que o nosso Natal vire mais um atrativo”.

Celular a postos, muita gente aproveitou para filmar cada ala que passava pelo corredor da avenida. A empolgação da banda também contagiou quem assistia. “Este ano, bateram o recorde”, disse a professora Yara Suzana Meireles. “Está tudo encantador. Após uma pandemia, poder encontrar essa magia que é o Natal é impressionante e faz a gente acreditar que Natal é isso tudo, é amor, é alegria, é esperança, mas também um aviso para que a gente possa viver o hoje”. Acompanhada do marido e da mãe, ela assistiu ao desfile sentada em uma cadeirinha de praia, ao lado do cercado colocado na avenida.

Isabelle Bravin Taroba, de 8 anos, estava com a família, que mora na região Norte da cidade, e ficou surpresa com tantas luzes e cores. “Achei que tudo estava muito bom. O carro com a cama e as bailarinas eram lindos, mas gostei mesmo foi do Papai Noel”, disse. Para a mãe, Fabiana Bravin, a festa foi aprovada: “muito diferente de tudo que já vi”.

Ao longo do percurso, pessoas de todas idades acompanharam a performance dos artistas. Para Filomena Rafagin, 93, a parada foi surpreendente. “Foi a primeira vez que saí para ver o Natal, e achei maravilhoso”.

Essa empolgação do público foi sentida pelos artistas. “A energia foi incrível e recebemos muitos pedidos de pessoas que também queriam participar do desfile. Acho que quando há receptividade, há essa troca”, disse a diretora da Cia. Sorriso com Arte, Karen Pissutti.

A Parada de Natal será novamente apresentada nesta sexta-feira (10) e sábado (11), a partir das 19h30, na Avenida Jorge Schimmelpfeng. O Natal de Águas e Luzes é uma realização da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, Fundação Cultural e parceiros.

(Da Redação com JIE)