Foz do Iguaçu: RECEBE VACINAS DA JANSSEN PARA APLICAÇÃO DA DOSE DE REFORÇO

A Secretaria Municipal da Saúde recebeu nesta sexta-feira (10) o primeiro lote da Janssen para aplicação da dose de reforço – neste caso a segunda dose – em pessoas que receberam o imunizante no intervalo mínimo de dois meses.

De acordo com a secretária de saúde, a aplicação inicia hoje (10) a partir das 14 horas, por demanda espontânea, nas unidades básicas de saúde. Também será disponibilizado o agendamento on-line para aplicação a partir de segunda-feira (13).

O agendamento poderá ser feito pelo site: https://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/.

Abriremos agendamento, mas as unidades também vão atender a demanda espontânea ao longo da semana” afirmou. Os imunizantes chegaram ao Paraná na quarta-feira (08) e serão direcionados para a população de fronteira, população de rua e parte da população adulta acima de 18 anos. Ao todo, 6.565 doses foram destinadas a Foz do Iguaçu.

JANSSEN

O imunizante Janssen obteve registro emergencial de uso aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 1º de abril deste ano e foi disponibilizado para a população em junho. A vacina é recombinante de vetor viral e destaca-se das demais pelo método de administração em dose única.

A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, vinculada ao Ministério da Saúde, divulgou no mês passado a Nota Técnica nº 61/2021 recomendando a dose reforço às pessoas que tenham tomado o imunizante Janssen no intervalo mínimo de dois meses, podendo chegar até seis meses.

O documento reforça que a dose reforço deve ser aplicada com o mesmo imunizante, com exceção de mulheres que tenham tomado a Janssen e que, neste momento, estejam grávidas ou no período de puerpério. Nestes casos recomenda-se a utilização do imunizante da Pfizer.

(Da Redação com AMN)