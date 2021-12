Governo Federal: BRASIL TEM AS PRIMEIRAS 9 AUTORIZAÇÕES FERROVIÁRIAS

O governo federal assinou nesta 5ª feira (9.dez) as primeiras 9 autorizações para construção e exploração de ferrovias no país, com 6 empreendedores.

Tratam-se dos primeiros contratos do programa Pró-Trilhos, criado a partir do Marco Legal das Ferrovias, instituído por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL). Eis as empresas solicitantes e os respectivos trechos ferroviários que elas irão construir e operar:

Bracel – 2 ferrovias totalizando 23,8 km de extensão, sendo 1 em Lençóis Paulista (SP) e outra entre Lençóis Paulista e Pederneiras-SP.

Ferroeste – 3 ferrovias que somam 528 km de extensão nos seguintes trechos: Maracaju-Dourados (MS); Cascavel-Foz do Iguaçu (PR); Cascavel (PR)-Chapecó (SC);

Grão-Pará Multimodal: Estrada de Ferro EF-317, com 520km, entre Alcântara e Açailândia (MA);

Macro Desenvolvimento Ltda: 1 ferrovia de 610 km, entre Presidente Kennedy (ES) e Sete Lagoas (MG);

Petrocity Ferrovias: 1 ferrovia de 1.108 km entre Barra de São Francisco (ES) e Brasília (DF)

Planalto Piauí Participações e Empreendimentos: 1 ferrovia de 717 km entre Ipojuca (PE) e Curral Novo (PI).

R$ 50 BI EM INVESTIMENTOS

Os contratos representam investimentos privados de aproximadamente R$ 50 bilhões para um acréscimo de cerca de 3.500 km à malha ferroviária brasileira, hoje de 29 mil km.

No evento de assinatura, na sede do Minfra (Ministério de Infraestrutura), em Brasília, o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcello da Costa, afirmou que, até a tarde de hoje, já haviam sido feitos, no total, 47 pedidos de autorização ferroviária ao Minfra.

“Se alguém tem alguma dúvida de que a política seria entendida e que existiria um gap [lacuna] a ser preenchido e uma demanda reprimida de ferrovias no país, esse número responde de forma muito contundente“, disse Costa.

Segundo Davi Barreto, diretor da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), os investimentos previstos por meio das autorizações superam muito os contratos de novas concessões e de renovações de concessões, fechados nos últimos anos.

“Os investimentos de hoje são quase o dobro de tudo o que foi pactuado com as duas novas concessões, da Norte-Sul e da FIOL (Ferrovia de Integração Oeste-Leste), e das 3 renovações antecipadas da Vale (Estradas de Ferro Vitória a Minas e Carajás) e da Rumo (Malha Paulista)“, disse Barreto.