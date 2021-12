Política: ENCONTRO TEM EFEITO REVERSO E AFASTA DORIA E MORO

O encontro entre o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-ministro Sergio Moro nesta quarta-feira (8) em São Paulo acabou tendo um efeito reverso ao pretendido. Em vez de se aproximarem, o encontro acabou afastando os dois.

Segundo assessores dos dois candidatos, a conversa foi fria e protocolar. Falaram brevemente sobre um projeto para o Brasil, mas sem explicitá-lo. Mencionaram desemprego e pobreza, mas também sem maiores aprofundamentos. Não houve acerto de um novo encontro nem um acordo sobre critérios para afunilamento de nomes, tampouco discussão sobre um dos dois ceder a cabeça de chapa para o outro.

Do lado de Moro, a avaliação foi a de que o encontro serviu para mostrar não haver a intimidade que se imagina entre ambos e que ele não pretende abrir mão de sua candidatura em nome de um projeto único de terceira via.

Já do lado de Doria, houve incômodo com a falta de sinais claros de uma aliança e com o formato de encontro. O governador de São Paulo precisou ir até a residência de Renata Abreu, deputada federal e presidente do Podemos, partido de Moro. Levou a tiracolo o vice Rodrigo Garcia. Além disso, o encontro foi divulgado antes pela assessoria de Moro.

(Da Redação com CNN/Foto: Eduardo Knapp/Folhapress)