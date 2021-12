Foz do Iguaçu: POLICIAIS MILITARES FARÃO MANIFESTAÇÃO EXIGINDO REPOSIÇÃO SALARIAL

Policiais Militares de Foz do Iguaçu irão realizar uma manifestação no sábado, 17, exigindo reposição salarial. A concentração será na Praça do Mitre, no centro de Foz, a partir das 10h30. Além da reposição salarial, os policiais também exigem regulamentação da carga horária.

O governo anunciou um reajuste de 3%, mas segundo o Sargento Carlos Souza, conhecido como Cabo Carlos, representante estadual do movimento, esse reajuste não paga nem a inflação de 2021. Ele salienta que a categoria tem perdas inflacionárias de 35%. “O descontentamento da categoria vem desde 2015, vem governador, sai governador, e ninguém pagou a reposição salarial dos bombeiros militares e policias militares do Paraná” argumentou.

O sargento afirma que o salário do Paraná para os policiais militares é um dos mais baixos do país. “Hoje o soldado policial militar, recebe, fora os gastos e impostos, menos de 3500, 3600 reais, em Santa Catarina o mesmo soldado recebe 8 mil reais, em Brasília recebe 9 mil reais” comparou. Além de Foz, a manifestação deve ocorrer em outras cidades do estado.

(Da Redação com Preto no Branco)