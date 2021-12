Sustentabilidade: FOZ DO IGUAÇU GANHA SEU PRIMEIRO ECO RESORT

A sustentabilidade sempre foi um pilar fundamental da rede Bourbon Hotéis e Resorts. O empreendimento em Foz do Iguaçu, no Paraná, já nasceu com foco na preservação ambiental, mantendo toda a mata nativa preservada em seu entorno. Além de espaços de conscientização ambiental para os hóspedes, como a horta orgânica e o Refúgio dos Animais, que acolhe animais apreendidos de tráfico e maus tratos que não podem retornar para a natureza. Agora, esse cuidado, recebe reconhecimento com selo máximo de 5 folhas na avaliação do Green Stay, padrão global, e a chancela do selo nacional EcoResponsável, do Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN).

Assim, nasce o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, uma verdadeira experiência em hospedagem com responsabilidade ambiental. “Estamos inseridos em meio a mata nativa e desde sempre aprendemos com a natureza o respeito pela vida. Somos movidos por um jeito único de acolher para que nossos hóspedes vivam uma experiência inesquecível. Para nós, ser Eco é isso, receber em meio a natureza com o compromisso de semear um futuro sustentável”, declara o presidente da Bourbon Hotéis e Resorts, Alceu A. Vezozzo Filho. Para dar esse passo, a Rede Bourbon assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente para as gerações futuras como um valor corporativo fundamental. Uma tendência que no mercado de turismo, já alcança 88% dos gestores de viagens corporativas que dão preferência para meios de hospedagens que ofereçam transparência nas medidas de sustentabilidade. Rogério Iório, presidente de IBDN, acredita que o primeiro Eco Resort de Foz do Iguaçu passa a ser um marco nessa fase de conscientização global. “Nós do IBDN, agradecemos a confiança e parabenizamos a empresa pela iniciativa de buscar uma certificação ambiental. O Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort está inserido em um seleto grupo de parceiros que estão fazendo a diferença no Brasil frente às questões ambientais”. “Agora, como um resort termal, o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort também adota protocolos e cuidados especiais para aquecer suas piscinas usando o lençol freático do Aquífero Guarani, ação que eleva o padrão natural do ambiente oferecido aos hóspedes”, revela Anabel Gruber, diretora geral da unidade. BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU THERMAS ECO RESORT O Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort possui 311 apartamentos, cinco opções de restaurantes (Naipi Coffee Shop, M’Boicy Lobby Bar, Igobi Pool Bar & Grill, Restaurante Tarobá e Trattoria di Carinola, além do Kibô Sushi Corner) e mais de 19 espaços para eventos, superando 5 mil m² de área. Para o lazer, oferece atividades como escalada, arco e flecha, campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia e beach tennis, Casa do Tarzan, casa na árvore, mata nativa com trilha ecológica e observação de aves, Refúgio dos Animais, horta orgânica, Bourbon Fun Place com boliche, cinema e jogos de mesa e jogos eletrônicos, Bourbon Athletic Club, Espaço Turma da Mônica, Turma da Mônica Baby, Turma da Mônica Jovem e Brincando de Engenheiro, Mandí Nature Spa, duchas circular e escocesa, saunas, piscinas e salão de beleza. As facilidades contam com apartamentos hipoalergênicos e para portadores de necessidades especiais; baby sitter; capela; Copa do Bebê; minishopping com lojas de presentes e conveniências e agências de turismo receptivo; estacionamento; internet wi-fi e room service 24h. (Da Redação com RicMais)