Turismo: GOVERNO DESTINA US$ 50 MILHÕES PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DO VISIT FLORIDA

O governador da Flórida, Ron DeSantis, num movimento para apoiar a indústria do turismo do estado nesta retomada, destinou cerca de US$ 50 milhões em fundos recorrentes para o Visit Florida, como parte do orçamento de US$ 99,7 bilhões da Freedom First, política que teve seus detalhes revelados nesta semana para o ano fiscal 2022-23.

“A Flórida foi a única agência de marketing estadual dos Estados Unidos a promover seu destino por mais de seis meses ao longo de 2020, enquanto o resto do país permaneceu bloqueado e, como resultado, a indústria do turismo da Flórida está prosperando”, disse Visit Florida,

Desde agosto de 2020, as campanhas de marketing da Visit Florida vêm aumentando o número de visitantes trimestrais, ultrapassando inclusive os de 2019. De acordo com o órgão, o orçamento garantirá que Visit Florida possa oferecer ainda mais sucesso para o estado no ano fiscal de 2022-23.

“O turismo é o coração da nossa economia, e o governador DeSantis sabe que os habitantes da Flórida dependem da capacidade da Visit Florida de atrair visitantes para o estado”, disse Dana Young, presidente e CEO da Visit Florida. “O turismo na Flórida cresceu aos trancos e barrancos como resultado das campanhas de recuperação do Visit Florida, com a visitação geral ultrapassando os níveis pré-pandêmicos no terceiro trimestre de 2021”, completou.

(Da Redação com Mercado & Eventos)