Turismo: GRAN MELIÁ IGUAZÚ PREPARA ATRAÇÕES ESPECIAIS PARA O FIM DO ANO

Ele vai começar com um coquetel de boas-vindas e seguirá com estações de sushis, ceviches, carnes, peixes e frutos do mar. O sistema será open bar e os visitantes poderão apreciar um show do grupo Sul Tasto Live, que tem um repertório musical de pop, rock, tango e cinema, com os hits das últimas quatro décadas.

Para chegar no Gran Meliá Iguazú, o acesso é simples. Não é necessário ir para Buenos Aires, na Argentina, e fazer a conexão para Porto Iguazú. Para os brasileiros, é mais fácil voar para Foz do Iguaçu e pegar um transfer para cruzar a fronteira – percurso que leva entre 30 e 40 minutos.

Quem pretende passar o fim do ano no local também contará com uma excelente infraestrutura hoteleira e poderá desfrutar de piscinas, spa, academia, restaurantes e bares (incluindo um inaugurado recentemente no rooftop).

(Da Redação com Diário do Grande ABC)