Ataque: PF APONTA QUE HACKER ATINGIU MINISTÉRIOS E MAIS DE 20 ÓRGÃOS DO GOVERNO

As investigações da Polícia Federal sobre o ataque hacker ao Ministério da Saúde, na madrugada da sexta-feira (10), apontam que o grupo também invadiu as plataformas do Ministério da Economia e de mais de 20 órgãos do governo federal.

A CNN apurou que até a manhã deste sábado (11) os investigadores listavam 23 sites do governo atingidos pelo ataque.

Ao todo, até agora, os agentes já conseguiram identificar que foram atingidas, por exemplo, as páginas da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), da Funpresp (Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público da União), da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), da Embratur, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, do Instituto Federal do Paraná, do Instituto Federal do Piauí, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, além da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), ligada ao Ministério da Economia.

De acordo com relatos feitos à CNN, na noite desta sexta (10) foi realizada uma reunião entre os investigadores à frente do caso e representantes de órgãos atingidos.

A apuração tem apontado que a porta de entrada dos criminosos teria sido, de fato, pela nuvem.

A suspeita é a de que uma falha no sistema de segurança desse armazenamento permitiu o ataque.

A CNN apurou que os dados que foram alvo da invasão estão na nuvem administradas pela Claro/Embratel —que fechou contrato com o governo no ano passado para efetuar a migração dos dados da rede pública para a nuvem.

