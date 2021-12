Copa do Brasil: ATLÉTICO-MG X ATHLETICO-PR; ONDE ASSISTIR, ESCALAÇÕES E DECISÃO ENTRE SEMELHANTES

O Athletico Paranaense inicia neste domingo (12) a decisão da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. O primeiro jogo está marcado para as 17h30 deste domingo, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A segunda partida será na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada. As semelhanças entre os dois finalistas vão além dos nomes.

A partida desse domingo será transmitida em TV aberta na Globo e em TV a cabo no SporTV.

CURRÍCULOS

Os dois Atléticos têm muito em comum quando o assunto é a Copa do Brasil. Ambos possuem um título em um vice – e tudo ocorreu nos últimos 10 anos. O time mineiro foi campeão em 2014, com duas vitórias nas finais em cima do Cruzeiro, e perdeu o título de 2016 para o Grêmio. O Furacão conquistou o título de 2019 com duas vitórias em cima do Internacional nas finais, e foi vice em 2013 ao cair diante do Flamengo.

CAMPEÕES

Outra semelhança entre as equipes é que ambas conquistaram títulos recentemente. O Athletico venceu a Copa Sul-Americana de 2021, ao derrotar o Bragantino (1 a 0) na final no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai), em 20 de novembro. Foi a segunda vez que o Furacão faturou essa competição. A primeira foi em 2018.

O Atlético-MG, por sua vez, conquistou o Brasileirão de 2021, com duas rodadas de antecedência. No jogo que rendeu o título, a equipe derrotou o Bahia por 3 a 2, de virada, em Salvador. O time terminou com 84 pontos. 13 à frente do Flamengo, o segundo colocado. Foi a segunda vez que o Galo Mineiro faturou essa competição. A primeira foi em 1971.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

O Athletico poupou todo o time titular na última quinta-feira (9), quando fez a última partida pelo Brasileirão – empatou em 1 a 1 com o Sport, em Recife. Agora, poderá ter força máxima, ou quase. Isso porque o atacante Renato Kayzer é dúvida. Há duas semanas, ele levou uma entrada dura do lateral Reinaldo, do São Paulo, e lesionou o tornozelo direito. Ele se recuperou bem e treinou com bola nos últimos dias. Ele pode começar jogando ou ser aproveitado no decorrer da partida. Kayzer é o único centroavante disponível para a partida. Se não jogar, o extremo Pedro Rocha será improvisado na posição. No mais, o técnico Alberto Valentim tem todos os titulares à disposição.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

Em sua última partida pelo Brasileirão, o Atlético-MG poupou o time titular. Despediu-se da competição com uma derrota de 4 a 3 para o Grêmio. Para este domingo, o técnico Cuca deve ter quase força máxima. O zagueiro Nathan Silva já jogou por outra equipe na Copa do Brasil – XXX – e está impedido de atuar nas finais. Cuca tem Réver e Igor Rabelo como opções, com mais chance para este último. No meio-de-campo, o treinador deve optar por Zaracho e deixar Nacho Fernandez na reserva. A tendência é que o time entre num 4-3-3.

ATLÉTICO-MG x ATHLETICO-PR

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabelo (Réver), Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Keno, Diego Costa e Hulk. Técnico: Cuca

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernandez; Marcinho, Erick, Leo Cittadini e Abner; Nikão, Renato Kayzer (Pedro Rocha) e Terans. Técnico: Alberto Valentim

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Local: Estádio Mineirão, em Curitiba, domingo, às 17h30