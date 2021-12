Ecologia: POLUIÇÃO MICROPLÁSTICA COLABORA PARA A RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS

De acordo com cientistas da Escola de Engenharia George R. Brown da Rice University, o poliestireno descartado, dividido em microplásticos, fornece um lar aconchegante não apenas para micróbios e contaminantes químicos, mas também para materiais genéticos flutuantes que entregam às bactérias o dom da resistência.

Um estudo no Journal of Hazardous Materials descreve como o envelhecimento ultravioleta dos microplásticos no ambiente os torna plataformas adequadas para genes resistentes a antibióticos (ARGs). Esses genes são protegidos por cromossomos bacterianos, fagos e plasmídeos, todos vetores biológicos que podem espalhar resistência aos antibióticos nas pessoas, reduzindo sua capacidade de combater infecções.

O estudo liderado pelo engenheiro civil e ambiental de Rice, Pedro Alvarez, em colaboração com pesquisadores da China e da Universidade de Houston, também mostrou que a lixiviação do plástico à medida que envelhece aumenta a suscetibilidade dos vetores à transferência horizontal de genes, através da qual a resistência se espalha.

“Ficamos surpresos ao descobrir que o envelhecimento microplástico aumenta o ARG horizontal ”, disse Alvarez, o George R. Brown Professor de Engenharia Civil e Ambiental e diretor do Centro de Tratamento de Água Habilitado para Nanotecnologia com base em arroz . “A disseminação aprimorada da resistência aos antibióticos é um impacto potencial esquecido da poluição dos microplásticos.”

Os pesquisadores descobriram que os microplásticos (100 nanômetros a cinco micrômetros de diâmetro) envelhecidos pela parte ultravioleta da luz solar têm áreas de superfície altas que prendem os micróbios. À medida que os plásticos se degradam, eles também lixiviam os produtos químicos da despolimerização que rompem as membranas dos micróbios, dando aos ARGs a oportunidade de invadir.

Eles observaram que as superfícies microplásticas podem servir como locais de agregação para bactérias suscetíveis, acelerando a transferência de genes ao colocar as bactérias em contato umas com as outras e com produtos químicos liberados. Essa sinergia pode enriquecer as condições ambientais favoráveis ??à resistência aos antibióticos, mesmo na ausência de antibióticos, de acordo com o estudo.

Os coautores do artigo são Ruonan Sun, estudante de pós-graduação da Rice; o ex-pesquisador de pós-doutorado de Rice Pingfeng Yu, agora um membro do corpo docente da Universidade de Zhejiang; o professor associado Qingbin Yuan, Yuan Cheng e o conferencista Wenbin Wu, da Nanjing Tech University, e Jiming Bao, um professor de engenharia elétrica e de computação na Universidade de Houston.

Uma imagem de microscopia fluorescente mostra fagos absorvidos por microplásticos. Os pesquisadores do Rice e seus colegas descobriram que os plásticos de lixiviação química atraem bactérias e outros vetores e os tornam suscetíveis a genes resistentes a antibióticos. Cortesia do Alvarez Research Lab