Foz do Iguaçu: AV. BRASIL ATRAI ATENÇÃO COM PROGRAMAÇÃO CULTURAL, NO NATAL DE ÁGUAS E LUZES

Em cada esquina, uma atração diferente. Assim, neste sábado (11), os comerciantes da Avenida Brasil, por meio do Núcleo Territorial, apostaram na realização de apresentações de música, dança, corais, brincadeiras e brinquedos, para celebrar a chegada do Natal.

As atrações vieram ao encontro dos investimentos já realizados no trecho, pela organização do Natal de Águas e Luzes, que instalou pórticos luminosos por toda a via no período de fim de ano, visando maior fluxo de pessoas no local.

O trabalho ganhou continuidade com as ações promovidas pelo Núcleo da Avenida Brasil. “Resolvemos montar o grupo para ganharmos representatividade. Hoje, trazemos as demandas, mas também falamos de ações para o crescimento da avenida”, explicou Maurício Costa, coordenador do Núcleo.

Para ele, essa dinâmica de priorizar diferentes ações contribui não somente com o crescimento dos empresários, mas também para todo o entorno. “Todos ganham, pois as ações irradiam”, resumiu.

Com trechos de duas ruas interditadas, parte da avenida Brasil foi transformada num calçadão. Nele, o Coral de Itaipu foi um dos primeiros a apresentar-se.

“Nunca tinha visto o coral de Itaipu, e hoje que vim fazer uns pagamentos e comprar umas coisas, dei de cara com isso. É maravilhoso saber que a cultura não é somente para quem tem muito dinheiro, é para todos”, disse o líder comunitário, Enéas Gomes, do Portal da Foz.

A aposentada Dilma Rodinski também acompanhou de perto a apresentação do coral. “Morei muitos anos aqui na avenida, então minha relação de amor é antiga. Foi uma surpresa muito linda o que fizeram aqui”.

Até mesmo quem estava trabalhando pôde assistir às bandas e apresentações distribuídas em cinco pontos diferentes da avenida. O vendedor de frutas Ernesto Galeano, residente em Ciudad del Este, procurou uma sombra para acompanhar a música. “O Natal aqui de vocês é muito bonito. Eu venho todo ano com a família. E hoje foi uma surpresa, tá bonito demais”.

Mesmo os empresários com as lojas em pleno movimento conseguiram curtir parte das ações na avenida. “Com as atrações, os clientes vêm e acabam ficando mais tempo na avenida. Estamos bem animadas”, disse Vilma Kimura, comerciante há 25 anos no local.

Próxima a uma das apresentações, a cabeleireira Inara Oliveira aguardava a filha que trabalha no comércio da avenida. “Achei a ideia muito boa, porque acaba envolvendo e promovendo o trabalho desses artistas durante o fim de ano. E para nós também, porque distrai quem está circulando”.

A programação na avenida Brasil contou com jogos, brinquedos infláveis, exposição de carros antigos com arrecadação de alimentos, orientações sobre saúde, em parceria com o Senac. As atividades seguiram até as 20 horas.

A ação contou com apoio da Fecomércio PR, SESC, Senac, Sindilojas, Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios. O Natal de Águas e Luzes é uma realização da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, Fundação Cultural e parceiros.

(Da Redação com AMN)