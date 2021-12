Foz do Iguaçu: COMUNIDADE DO JARDIM NACIONAL CELEBRA A CONQUISTA DE UMA NOVA ÁREA DE ESPORTE E LAZER

Os moradores do Jardim Nacional, região do Três Bandeiras, receberam oficialmente o Complexo de Lazer Vali Maria Endler da Rosa na tarde deste sábado, 11. Em clima de festa, a Prefeitura de Foz do Iguaçu entregou dois campos de futebol, playground e uma academia ao ar livre – a obra total foi orçada em mais de R$ 700 mil.

Para o prefeito, o bairro terá uma nova vida com o complexo, que antes das obras era um espaço utilizado irregularmente como terreno baldio.

O secretário de Esporte e Lazer, Antônio Sapia, ressaltou que os moradores terão muito mais que a estrutura completa. Os técnicos desportivos do município já oferecem aulas de ginástica gratuitas para os moradores, além de treinos de futebol de campo e suíço.

“Esporte é o caminho para a qualidade de vida, mas também é um meio de convivência entre as pessoas. Centenas de moradores dessa comunidade vão poder aproveitar o melhor em estrutura e isso nos deixa muito felizes”, frisou.

A presidente do bairro, Santina Ramos, reforçou ainda o papel dos vizinhos para com o novo local.

“Eu me emociono muito em ver isso acontecendo, após tantos pedidos e tanta luta. Agora conseguimos, então é a o nosso deve cuidar, manter limpo e organizado, para que dure muitos anos”.

HOMENAGEM

Quem dá nome ao complexo é Vali Maria Endler da Rosa, pioneira do Jardim Nacional e que por muitos anos buscou a construção de uma área de lazer como a inaugurada neste sábado. O filho, Elisandro da Rosa, também se tornou líder comunitário e contou sobre o sentimento dessa nova conquista.

“Nosso bairro sempre foi muito carente em lugares de lazer, até finalmente termos uma gestão que olhasse para nós e se comprometesse a mudar. Vamos comemorar por muitos anos esse olhar humano que tiveram com a nossa comunidade”.

PROJETOS DESENVOLVIDOS

Ediel Santana é técnico do time de futebol do Jardim das Palmeiras, em um projeto que atende crianças e adolescentes. Com os dois novos campos inaugurados, terá motivos para celebrar com todo o time.

“Seja para brincar ou treinar, ter um ambiente público assim faz toda a diferença para o futuro desses jovens. Além das famílias que poderão aproveitar. Estão todos de parabéns por isso”.

PRESENÇAS

O evento de inauguração contou com a presença da secretária de Saúde, Rosa Maria Jeronymo; do secretário de Obras, Cezar Furlan; do secretário de Assistência Social, Elias de Souza; da secretária de Fazenda, Salete Horst; do secretário de Administração, Nilton Bobato; da secretária de Educação, Maria Justina da Silva; do secretário de Tecnologia da Informação, Rafael Sanches; secretária de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Kelyn Trento; da secretária de Meio Ambiente, Angela Meira; do diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos e da superintendente do Fozhabita, Elaine Anderle.

Os vereadores Rogério Quadros, Anice Gazzaoui, Kalito Stoeckl e Valdir de Souza “Maninho” também prestigiaram a inauguração.

(Da Redação com AMN)