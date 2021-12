Inovação: CHINA DESENVOLVE MOTOR HIPERSÔNICO COM PROJETO ABANDONADO PELA NASA HÁ 2 DÉCADAS

Uma equipe de pesquisa da Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Nankin desenvolveu e testou um protótipo de motor hipersônico para aviões baseado em um projeto proposto há duas décadas por Ming Han Tang, o então engenheiro-chefe do programa hipersônico da NASA, segundo o jornal South China Morning Post.

