Natal de Águas e Luzes: ONTEM FOI O ÚLTIMO DIA PARA APROVEITAR A PARADA NA AV. JORGE SCHIMMELPFENG

A noite deste sábado (11) esteve reservada para a última apresentação da Companhia Cia Sorriso com Arte, na Parada de Natal, como parte da programação do Natal de Águas e Luzes.

O desfile encerrou um ciclo de três noites de muita emoção na avenida Jorge Schimmelpfeng. A parada trouxe a Foz do Iguaçu, pela primeira vez, um espetáculo inédito, no qual foram trabalhados símbolos locais, como a água, a energia, e a rica fauna e flora que a cidade possui. Aliados a figuras natalinas, a festa fica completa em uma hora de espetáculo.

Na segunda noite do desfile, pessoas de todas as idades compartilharam a alegria do Natal com os artistas. A dentista Marcela Aparecida Tasso, levou a filha Isabelle de 5 anos para fazer fotos ao lado dos artistas fantasiados após o desfile. “Ela (filha) ficou encantada, e eu achei maravilhoso. As crianças passaram muito tempo sem ver tanta alegria, e aqui foi um presente”.

Marcela ainda visitou e elogiou a estrutura montada na Praça da Paz. “Está tudo muito organizado e quem pensou nos brinquedos gratuitos, acertou em cheio”. A filha Isabelle estava eufórica com as figuras trajando figurinos impecáveis. “Gostei da borboleta”, apontou.

A turista Valquiria Alves também levou a filha para a avenida e estava animada com o que viu. “Quero visitar tudo por aqui, vamos ficar até janeiro, mas só aqui está muito bom”.

Após o desfile, acompanhado com empolgação pelo público presente, os artistas tiveram um momento de interação com o público. “Acho valioso demais tudo isso. Foz merece, pois precisamos acreditar nessa nova etapa. O artista da cidade se sente prestigiado, é um prazer participar”, disse o integrante da Trupe Luz da Lua, João Andrade.

O desfile contou com a participação de 150 artistas, tanto da companhia quanto da cidade. A cada trabalho realizado pela companhia gaúcha, artistas da cidade são contratados para integrarem o elenco, uma forma de buscar integração e oportunizar a participação local.

Hoje, a partir das 20 horas, o espetáculo se repete na Avenida Jorge Schimmelpfeng. Parte da avenida fica reservada aos espectadores, e a outra parte é tomada pelo desfile, com artistas e até uma banda ao vivo.

O passeio fica completo com a visitação à Praça do Mitre, onde estão diversas estruturas iluminadas e projeção mapeada. Mais adiante na avenida, é possível conferir a projeção também na catedral São João Batista. Andando mais alguns metros, chega-se à Praça da Paz, onde palco e uma grande estrutura natalina, além da Feirinha de Natal estão montadas. A programação no local inicia às 19 horas.

O Natal de Águas e Luzes é uma realização da Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, Fundação Cultural e parceiros.

(Da Redação com AMN/Foto: Marcos Labanca)