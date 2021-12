Planejamento: VERMELHO ARTICULA REUNIÃO DO FNDE COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS DA REGIÃO

Prefeitos e secretários de Educação da microrregião Oeste estiveram em Foz do Iguaçu para um encontro, articulado pelo deputado federal Vermelho, com dirigentes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Matheus Vermelho, articulador e coordenador político regional do Deputado, mediou a reunião de trabalho. “Estamos fazendo um trabalho de integração, da política de resultados para deixar um legado aos munícipes da nossa região”, disse Matheus.



Prefeitos e secretários haviam solicitado ao deputado a promoção de um encontro regional, a exemplo do que já ocorrera em Dois Vizinhos. “Conversamos com o presidente do FNDE, Marcelo da Ponte, e ele prontamente atendeu nosso pedido”, disse Vermelho.

O parlamentar agradeceu a presença de todos e disse que o FNDE vem realizando um trabalho gigantesco em prol da Educação no país.

“Construção e ampliação de escolas, quadras de esportes, merenda e transporte escolar, tudo passa pelo FNDE. Essa reunião aproxima a União com Prefeituras e muitos secretários evitarão deslocamento até Brasília porque trouxemos a equipe mais perto de vocês”, explicou Vermelho.

O diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, Gabriel Medeiros Vilar, disse que o deputado Vermelho “não mede esforços para atender os municípios do Paraná” e falou sobre as ações do Fundo.

“O FNDE coloca os programas do MEC em prática e garante um ensino de qualidade nas escolas públicas por meio das prefeituras. Estamos à disposição de todos para essa grande tarefa de atender os municípios”, concluiu Vilar.



A reunião de trabalho prosseguiu com a equipe do FNDE atendendo secretários e prefeitos. Além de Vilar, estiveram presentes Garigham Amarante Pinto, diretor de Ações Educacionais, e os assessores Anderson Sampaio, Darwin Nogueira e o engenheiro Bruno Macedo.