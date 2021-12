Segurança: PAPAI NOEL DE 69 ANOS É PRESO EM FLAGRANTE POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Um homem de 69 anos, vestido como Papai Noel, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (10), em Guaratuba, no litoral do Paraná, suspeito de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito era um amigo da família da vítima. Na ocasião do crime, eles trabalhavam juntos e faziam doações de Natal. Mas, em determinado momento, forçou beijos e abraços na adolescente.

“Acompanhada da mãe, a adolescente compareceu à delegacia alegando que havia sido molestada sexualmente pelo indivíduo para o qual ela estava prestando auxílio na venda de doces”, disse o delegado Edgar Santana.

Diante dos relatos de importunação sexual, policiais que integram a Operação Verão, projeto que reforça a segurança pública no litoral do Paraná, iniciaram as buscas ao suspeito.

“O Papai Noel foi encontrado em um bar na cidade de Guaratuba. Ele foi conduzido até a nossa unidade policial e, ao ser interrogado, confessou que beijou e abraçou a adolescente, mas alegou que não tinha segundas intenções”, afirmou.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o homem de 69 anos segue preso e à disposição do Poder Judiciário.

Como a vítima tem 15 anos, o crime que será investigado é o de importunação sexual, com pena prevista de até 5 anos de reclusão. Caso a vítima tivesse menos de 14 anos, o caso poderia ser enquadrado como estupro de vulnerável, com penas maiores.

O delegado Edgar Santana, da Polícia Civil do Paraná, explica que o caso foi registrado nesta sexta-feira (10), pela própria adolescente vítima da importunação sexual. Ela foi à delegacia acompanhada da mãe.